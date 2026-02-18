Hörl: „Natürlich haben wir es krachen lassen“

Im sechsten und letzten Anlauf gibt es für die ÖSV-Skisprung-Fraktion doch noch einen Erfolg. Jan Hörl und Stefan Embacher holen sich im Super-Team-Bewerb Gold und strahlen am Tag danach über beide Backen. Im sportkrone.at-Interview beschreiben die beiden Athleten den perfekten Team-Spirit und man bekommt eine Vorstellung davon, wie gestern Abend gefeiert worden ist.