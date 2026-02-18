Vorteilswelt
„Krone“-Stopplicht

Olympia: Die Goldenen überstrahlen alles

Olympia
18.02.2026 06:14
„Krone“-Sportchef Peter Moizi berichtet über die Olympischen Spiele.
„Krone“-Sportchef Peter Moizi berichtet über die Olympischen Spiele.(Bild: Krone KREATIV/Imre Antal, EPA/PETER KLAUNZER)
Porträt von Peter Moizi
Von Peter Moizi
0 Kommentare

Weltweites Interesse, TV-Übertragungen in fast allen Ländern. Für den Wintersport gibt es keine größere Bühne. Sportarten, die eher unter dem Radar laufen, rücken ins Rampenlicht. Mit Gold, Silber oder Bronze werden Träume wahr, auf der anderen Seite sportliche Dramen geschrieben.

Österreich ist auf 17 Medaillen stolz, die Goldenen überstrahlen dabei alles. Auch weil fantastische Geschichten dahinterstecken:

  • Benjamin Karl schaffte es nach seinem zweiten Olympiasieg sogar in US-Zeitungen. Sein Jubel mit nacktem Oberkörper zählt zu den emotionalsten Bildern.
  • Ariane Rädler raste mit Kathi Huber zu Platz eins im Ski-Teambewerb – seit 20 Jahren sind die beiden befreundet, keiner hatte das Duo auf der Rechnung.
  • „Izzi“ Hämmerle warf sich Medikamente ein, um fit zu werden. Dann kürte er sich im Snowboardcross überraschend zum zweiten Mal zum Olympiasieger.
  • Janine Flock krönte nach bitteren Enttäuschungen bei Olympia im Skeleton mit Gold ihre Karriere.
  • Jan Hörl & Stephan Embacher schlugen im Super-Teambewerb zu, als alle mit den rot-weiß-roten Adlern bereits enttäuscht abgerechnet hatten.

Momente für die Ewigkeit, Siege, die den Champions ein Leben lang Ruhm bescheren. Die Spiele stehen für ein Miteinander, Völkerverständigung, Leistungen und Freundschaft - daran wird sich nichts ändern, auch wenn immer mehr Geld und Machteinflüsse die Olympia-Gewässer trüben.

Olympia
18.02.2026 06:14
