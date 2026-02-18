Olympia: Die Goldenen überstrahlen alles

Trotz Olympia-Anschieberin nicht reif für Cortina
„Krone“-Selbstversuch
Weltweites Interesse, TV-Übertragungen in fast allen Ländern. Für den Wintersport gibt es keine größere Bühne. Sportarten, die eher unter dem Radar laufen, rücken ins Rampenlicht. Mit Gold, Silber oder Bronze werden Träume wahr, auf der anderen Seite sportliche Dramen geschrieben.
Österreich ist auf 17 Medaillen stolz, die Goldenen überstrahlen dabei alles. Auch weil fantastische Geschichten dahinterstecken:
Momente für die Ewigkeit, Siege, die den Champions ein Leben lang Ruhm bescheren. Die Spiele stehen für ein Miteinander, Völkerverständigung, Leistungen und Freundschaft - daran wird sich nichts ändern, auch wenn immer mehr Geld und Machteinflüsse die Olympia-Gewässer trüben.
