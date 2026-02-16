Obama glaubt an Aliens
„Es gibt sie, aber ich habe sie noch nie gesehen“
Es gibt sie tatsächlich – Aliens. Das glaubt zumindest der ehemalige US-Präsident Barack Obama. Im Podcast „No Lie“ mit Youtuber Brian Cohen gab er zuletzt zu, an Außerirdische zu glauben.
„Es gibt sie wirklich, aber ich habe sie noch nie gesehen“, sagte Obama in dem Interview. Seit seiner kontroversen Aussage kursieren Ausschnitte des Interviews in den sozialen Medien.
„Werden nicht in Area 51 festgehalten“
Der 44. Präsident der USA erklärte seine Theorie weiter: „Sie werden nicht in Area – wie heißt sie noch gleich – Area 51 festgehalten. Dort gibt es keine unterirdische Anlage, es sei denn, es gibt diese riesige Verschwörung, und sie haben sie vor dem Präsidenten der Vereinigten Staaten geheim gehalten.“
Area 51 ist berühmt für Verschwörungstheorien
Area 51 ist ein militärisches Sperrgebiet im Süden Nevadas, das sich im Besitz der US Air Force und des US-amerikanischen Verteidigungsministeriums befindet. Der Stützpunkt ist bekannt für Verschwörungstheorien über Aliens und UFOs. Mehrere Sichtungen von seltsamen, außerweltlich aussehenden Flugobjekten am Himmel über der Region haben Gerüchte über eine geheime Zusammenarbeit der US-Regierung mit einfallenden außerirdischen Streitkräften angeheizt.
„Chancen stehen gut, dass es Leben da draußen gibt“
Später stellte der ehemalige US-Präsident klar, er habe versucht, beim Geist der Speed-Runde des Podcasts zu bleiben. Obama erklärte weiter seine Gedanken zu dem Thema: „Statistisch gesehen ist das Universum so groß, dass die Chancen gut stehen, dass es Leben da draußen gibt. Aber die Distanzen zwischen den Sonnensystemen sind so groß, dass die Wahrscheinlichkeit, dass wir von Außerirdischen besucht wurden, gering ist“ Während seiner Präsidentschaft habe er außerdem keine Beweise dafür gesehen, dass Außerirdische Kontakt mit Menschen aufgenommen hätten. „Wirklich!“, fügte er mit Nachdruck hinzu.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.