„Es gibt sie, aber ich habe sie noch nie gesehen“

„Chancen stehen gut, dass es Leben da draußen gibt“

Später stellte der ehemalige US-Präsident klar, er habe versucht, beim Geist der Speed-Runde des Podcasts zu bleiben. Obama erklärte weiter seine Gedanken zu dem Thema: „Statistisch gesehen ist das Universum so groß, dass die Chancen gut stehen, dass es Leben da draußen gibt. Aber die Distanzen zwischen den Sonnensystemen sind so groß, dass die Wahrscheinlichkeit, dass wir von Außerirdischen besucht wurden, gering ist“ Während seiner Präsidentschaft habe er außerdem keine Beweise dafür gesehen, dass Außerirdische Kontakt mit Menschen aufgenommen hätten. „Wirklich!“, fügte er mit Nachdruck hinzu.