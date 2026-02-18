SOS Kinderdorf: Über 100 Beschuldigte in Kärnten

Van der Beek sagte 2 Tage vor seinem Tod erneut Ja
Witwe enthüllt:
Sexueller Missbrauch und Gewalterfahrungen durch Erzieher oder andere Jugendliche: Davon berichten immer mehr ehemalige Schützlinge des SOS Kinderdorf in Moosburg (Kärnten). Manche Vorwürfe sind verjährt – sehr viele sind es aber nicht. Es gibt bereits mehr als 100 Beschuldigte. Und auch in einer anderen sozialen Einrichtung wird ermittelt!
Es begann mit einem geheimen Bericht, den SOS Kinderdorf selbst in Auftrag gegeben hatte, um Vorwürfe rund um die Einrichtung in Moosburg intern zu evaluieren. Doch das jahrelange Vertuschen brachte nicht nur einen Stein ins Rollen – sondern gleich eine ganze Lawine.
