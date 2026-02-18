SOS Kinderdorf: Über 100 Beschuldigte in Kärnten

Sexueller Missbrauch und Gewalterfahrungen durch Erzieher oder andere Jugendliche: Davon berichten immer mehr ehemalige Schützlinge des SOS Kinderdorf in Moosburg (Kärnten). Manche Vorwürfe sind verjährt – sehr viele sind es aber nicht. Es gibt bereits mehr als 100 Beschuldigte. Und auch in einer anderen sozialen Einrichtung wird ermittelt!