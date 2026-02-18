Aufreger in der CL: „Er sollte nie wieder spielen“

„Werte des Fußballs sind verloren gegangen“

Mbappe spricht von einem „schwerwiegenden Vorfall“. „Er nannte Vinicius einen Affen. Er hat es fünfmal gesagt. Heute sind alle Werte des Fußballs verloren gegangen“, schimpft der Franzose. „Ich habe Vini gefragt, was er tun will. Was auch immer er sich entscheidet, wir stehen ihm als Team zur Seite.“ Erst nach langen Diskussionen wurde die Partie fortgesetzt.