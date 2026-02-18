Streit mit Ehefrau: Tiroler versprüht Feuerlöscher

Acht Vorstrafen wirkten erschwerend

Richter Böhler verhängte schließlich eine recht hart anmutende Strafe: sechs Monate unbedingte Haft. Das vor allem deshalb, weil der Mann auf acht Vorstrafen zurückblickt und bereits zwei Jahre in Haft saß. Die Vorstrafen seien eindeutig erschwerend zu werten gewesen. Mildernd hingegen, dass der Angeklagte „im Rahmen der Erinnerung“ geständig gewesen sei, so Böhler.

Der Angeklagte reagierte verblüfft und glaubte, „auch dieses Mal mit einer Geldstrafe davonzukommen“. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.