„Gold? Nein, das habe ich nicht verdient!“

Prominenter Besuch im Austria House! Jürgen Klopp feierte mit gleich fünf österreichischen Medaillen-Gewinnern.
Jan Hörl wollte Jürgen Klopp fürs gemeinsame Foto seine Goldene borgen, um den Hals hängen. Doch der Fußball-Kult-Typ aus Deutschland lehnte ab, meinte mit breitem Grinsen: „Nein, die Goldene hab ich nicht verdient, die habt ihr geholt!“
Rauschende Medaillenparty
„Kloppo“ kam auf Einladung des ÖOC-Bekleidungsausstatters AlphaTauri ins Austria House, verbrachte – mit babyblauer Haube auf dem Kopf – dort einige lustige Stunden. Und wurde Zeuge von einer rauschenden Medaillenparty.
Denn an diesem Abend kamen aus ihren Clustern die Skisprung-Goldenen Hörl und Stephan Embacher, die Snowboard-Helden Alessandro Hämmerle und Jakob Dusek sowie der im Slalom versilberte Fabio Gstrein auf Besuch nach Cortina.
Davor hatte Klopp gemeinsam mit Norwegens Ole Einar Björndalen den Biathlon in Antholz verfolgt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.