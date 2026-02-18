Vorteilswelt
Prominenter Besuch

„Gold? Nein, das habe ich nicht verdient!“

Olympia
18.02.2026 06:01
Jan Hörl wollte „Kloppo“ die Goldene borgen, doch der lehnte dankend ab.
Jan Hörl wollte „Kloppo“ die Goldene borgen, doch der lehnte dankend ab.(Bild: Sepp Pail)
Porträt von Alexander Hofstetter
Von Alexander Hofstetter

Prominenter Besuch im Austria House! Jürgen Klopp feierte mit gleich fünf österreichischen Medaillen-Gewinnern.

0 Kommentare

Jan Hörl wollte Jürgen Klopp fürs gemeinsame Foto seine Goldene borgen, um den Hals hängen. Doch der Fußball-Kult-Typ aus Deutschland lehnte ab, meinte mit breitem Grinsen: „Nein, die Goldene hab ich nicht verdient, die habt ihr geholt!“

Stephan Embacher, Jürgen Klopp und Jan Hörl (von li. nach re.)
Stephan Embacher, Jürgen Klopp und Jan Hörl (von li. nach re.)(Bild: Sepp Pail)

Rauschende Medaillenparty
„Kloppo“ kam auf Einladung des ÖOC-Bekleidungsausstatters AlphaTauri ins Austria House, verbrachte – mit babyblauer Haube auf dem Kopf – dort einige lustige Stunden. Und wurde Zeuge von einer rauschenden Medaillenparty.

Jürgen Klopp
Jürgen Klopp(Bild: Sepp Pail)

Denn an diesem Abend kamen aus ihren Clustern die Skisprung-Goldenen Hörl und Stephan Embacher, die Snowboard-Helden Alessandro Hämmerle und Jakob Dusek sowie der im Slalom versilberte Fabio Gstrein auf Besuch nach Cortina.

Davor hatte Klopp gemeinsam mit Norwegens Ole Einar Björndalen den Biathlon in Antholz verfolgt.

Olympia
18.02.2026 06:01
