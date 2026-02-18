„Immer noch in Trümmern“: Vonn zeigt Transport

Ski-Star Lindsey Vonn hat sich nach ihrer Rückkehr von den Olympischen Spielen in die USA mit einem Gesundheitsupdate zurückgemeldet.
„Mein Bein ist immer noch in Trümmern ... aber ich bin endlich zu Hause“, schreibt sie in den sozialen Medien und zeigt ein Video ihres aufwendigen Transports in die USA.
Ihre Verletzung sei „viel schwerwiegender als nur ein gebrochenes Bein. Ich bin immer noch dabei, das alles zu verarbeiten, was es bedeutet und was vor mir liegt ... aber ich werde euch in den nächsten Tagen mehr Details geben“, so die 41-Jährige.
Nächste OP wartet
Bei ihrem Sturz in der Olympia-Abfahrt von Cortina vor etwas mehr als einer Woche hatte sich Vonn eine komplexe Schienbeinverletzung zugezogen. Die Amerikanerin hat bereits mehrere Operationen hinter sich und muss in den nächsten Tagen erneut unters Messer: „Dann wird der Fixateur entfernt und ich kann mich wieder besser bewegen.“
