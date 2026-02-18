„Immer noch in Trümmern“: Vonn zeigt Transport

Nächste OP wartet

Bei ihrem Sturz in der Olympia-Abfahrt von Cortina vor etwas mehr als einer Woche hatte sich Vonn eine komplexe Schienbeinverletzung zugezogen. Die Amerikanerin hat bereits mehrere Operationen hinter sich und muss in den nächsten Tagen erneut unters Messer: „Dann wird der Fixateur entfernt und ich kann mich wieder besser bewegen.“