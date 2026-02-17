Ein Mittelfeld-Hüne soll kriselnden WAC beleben

Zwei Punkte fehlen

Denn die Tabellensituation ist aktuell noch das Beste an der ganzen Misere: Obwohl WAC von den letzten zehn Ligaspielen nur ganze zwei gewann, beträgt der Rückstand auf den „Strich“ nur zwei Zähler: Mit Siegen in Wien und eine Woche später daheim gegen Sturm hätten Baumgartner & Co. justament gegen Ex-Trainer Kühbauer und dessen LASK ihr „Grande Finale“ um den Einzug in die Top 6. . .