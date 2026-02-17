Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Start ging in die Hose

Ein Mittelfeld-Hüne soll kriselnden WAC beleben

Kärnten
17.02.2026 09:57
Emin Kujovic könnte am Wochenende bei Rapid für den WAC debütieren.
Emin Kujovic könnte am Wochenende bei Rapid für den WAC debütieren.(Bild: Florian Pessentheiner)
Porträt von Konrad Lenz
Von Konrad Lenz

2:2 gegen den Vorletzten GAK, 1:2 beim Schlusslicht BW Linz verloren – der WAC stolperte unter Trainer Atalan ins Frühjahr. So mies starteten die „Wölfe“ nach dem Winter seit 2018/19 nicht mehr. Hoffnung macht ein 1,90 Meter großer Neuzugang, der noch in dieser Woche die Spielgenehmigung erhalten soll.

0 Kommentare

Klubchef Dietmar Riegler sprach zu Saisonbeginn gern – und völlig zurecht! – vom „stärksten WAC-Kader aller Zeiten“. Und dieser (vermeintlich) stärkste Kader aller Zeiten, im Winter um die Lichtgestalt Chippi Nwaiwu reduziert, geht jetzt am Stock, setzte die Pleiten-, Pech- und Pannen-Serie, die seit dem skurrilen Abgang von Kühbauer Anfang Oktober herrscht, mit dem blamablen 1:2 bei Schlusslicht Blau-Weiß Linz nahtlos fort.

WAC und Mittelfeldspieler Simon Piesinger hatten gegen Ex-Torjäger Shon Weissman das Nachsehen.
WAC und Mittelfeldspieler Simon Piesinger hatten gegen Ex-Torjäger Shon Weissman das Nachsehen.(Bild: APA/EXPA)

Gegen die Nachzügler
Die Niederlage bei den Oberösterreichern, die seit 4. Oktober (!) kein einziges Spiel gewonnen hatten, bedeutete den schlechtesten Frühjahrsstart der Wölfe seit sieben (!) Jahren, seit der Saison ’18/19. Auch damals ergatterte man aus den ersten beiden Frühjahrsspielen nur einen Zähler (0:0 Altach, 0:3 Salzburg) – heuer holte man das eine kümmerliche Pünktchen noch dazu aus den Duellen gegen den Vorletzten und Letzten. . .

Zitat Icon

Wir müssen und werden gemeinsam aus dem Ding rausfinden. Wir sind mitunter zu fahrig, müssen mit einer anderen Haltung ins Spiel gehen.

WAC-Coach Ismail ATALAN

Nur Durchhalteparolen
Woran es mangelt, ist klar ersichtlich: Die Fehleranfälligkeit ist exorbitant, es fehlt an Tempo, Dynamik, Ideen, an der ultimativen Kampfbereitschaft. Trainer Atalan – aus welchen Gründen auch immer mit praktisch null Erstliga-Erfahrung ins Lavantal geholt – ergeht sich in Durchhalteparolen. „Wir müssen und werden gemeinsam aus dem Ding rausfinden – da mach ich mir keine Sorgen. Aber wir sind mitunter zu fahrig, müssen mit einer anderen Haltung ins Spiel gehen.“

Lesen Sie auch:
BW Linz holt wichtige drei Punkte im Abstiegskampf.
Hier im Video
Highlights: BW Linz holt wichtigen Sieg gegen WAC
16.02.2026

Spielgenehmigung ist da
Vielleicht hilft frisches Blut: Der bosnische U21-Teamspieler Emin Kujovic, bis Saisonende vom 1. FC Köln geliehen (mit Kaufoption), wird in dieser Woche die Spielgenehmigung erhalten. Da der 1,90 m große Mittelfeldmann im Training einen starken Eindruck hinterließ, könnte er fürs „Spiel der letzten Chance“, für die Samstag-Partie bei Rapid, zur echten Alternative werden.

Trainer Ismail Atalan mit Neuzugang Emin Kujovic.
Trainer Ismail Atalan mit Neuzugang Emin Kujovic.(Bild: Florian Pessentheiner)

Zwei Punkte fehlen
Denn die Tabellensituation ist aktuell noch das Beste an der ganzen Misere: Obwohl WAC von den letzten zehn Ligaspielen nur ganze zwei gewann, beträgt der Rückstand auf den „Strich“ nur zwei Zähler: Mit Siegen in Wien und eine Woche später daheim gegen Sturm hätten Baumgartner & Co. justament gegen Ex-Trainer Kühbauer und dessen LASK ihr „Grande Finale“ um den Einzug in die Top 6. . .

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kärnten
17.02.2026 09:57
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

In der kubanischen Hauptstadt wird sehr viel Müll nicht mehr abgeholt.
System bricht zusammen
Auf Kuba hat selbst Müllabfuhr keinen Sprit mehr
Von links: Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) und Pakistans Premierminister Shehbaz Sharif 
Premier Sharif in Wien
Stocker lobte Rückführung von Pakistanis
Endlich geht es mit den Stromkosten spürbar nach unten.
„Österreich-Tarif“
Nun fix: Verbund senkt Strompreis ab März
Er ist sich sicher: Aliens gibt es tatsächlich!
Obama glaubt an Aliens
„Es gibt sie, aber ich habe sie noch nie gesehen“
Dichter Schneefall in ganz Wien.
Es bleibt winterlich
Weißer Wochenstart: Dichter Schneefall in Wien
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Blutiger Valentinstag: Frau in Haus erschossen
167.912 mal gelesen
Die Ermittlungen der Polizei dauerten bis in die Nachtstunden an.
Oberösterreich
Motorradhersteller KTM steigt aus Partnerfirma aus
140.729 mal gelesen
Der Motorradhersteller aus dem Innviertel trennt sich von seinen Anteilen an der Designagentur ...
Olympia
Medaille Nummer 14! Gstrein rast zu Slalom-Silber
133.227 mal gelesen
Fabio Gstrein raste sensationell zu Olympia-Silber.
Innenpolitik
Krankenkasse für Migranten wäre „Schuss ins Knie“
1405 mal kommentiert
Der oberösterreichische FPÖ-Chef Manfred Haimbuchner ließ mit einem Vorschlag aufhorchen, mit ...
Innenpolitik
Lieber keine lustigen Reden am Aschermittwoch
885 mal kommentiert
Kanzler Stocker, FPÖ-Chef Kickl: Eine Pointe jagt die andere.
Innenpolitik
Babler nach Machtkampf: „Hand ist ausgestreckt“
874 mal kommentiert
Andreas Babler bleibt Vorsitzender der SPÖ. Die Frage ist, ob er sein Ergebnis von knapp 89 ...
Mehr Kärnten
Start ging in die Hose
Ein Mittelfeld-Hüne soll kriselnden WAC beleben
Krone Plus Logo
Fünfte Jahreszeit
„Lei Lei“: Was hinter Kärntner Narrenrufen steckt
Krone Plus Logo
Sonst ist Konkurs fix
Die Szenarien: Nur so kann die Austria überleben!
Krone Plus Logo
Angst vor Kredithaien
Skandal im Spital: Schwester bestahl OP-Patienten
Krone Plus Logo
Überraschungs-Transfer
Diese KAC-Stütze steht vor einem Abgang nach Graz
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf