Notruf NÖ alarmierte im Vorjahr 44.000 Mal Notarzt

„Plan nur so gut wie Umsetzung“

„Jeder Plan ist nur so gut, wie seine Umsetzung“, so der FPÖ-Politiker. SPÖ-Gesundheitslandesrätin Eva Prischl bezeichnete den Notruf NÖ als „Rückgrat der medizinischen Versorgung“. Die Patientensteuerung helfe, dass Notärzte auch in Zukunft dort zur Verfügung stehen, wo sie wirklich gebraucht werden würden. Denn da wird der Mangel immer und immer größer. Jedenfalls wurden im Vorjahr vier Prozent weniger Notärzte und damit andere Rettungsmittel alarmiert, was 44.000 Notarzteinsätze bedeutet.