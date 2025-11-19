Sanitäter sollen Notärzte ersetzen: Geht das?

Genaue Zahlen „nicht erfasst“

Allerdings: Wie viele Sanitäter in NÖ derzeit über eine solche Ausbildung verfügen, kann vom Land nicht beziffert werden. „Das ist nicht erfasst“, sagt Prischl. Klar sei nur, dass ab 2030 zumindest 500 solche Vollzeit-Sanitäter – oder entsprechend mehr Teilzeitkräfte – bereitstehen müssen. Laut Notruf NÖ haben derzeit 73 Prozent der Notfall-Sanitäter eine NKV-Ausbildung. Moser fordert indes klare Bedarfsanalysen und konkrete Zahlen, „ehe auch nur ein Notarzt-Stützpunkt geschlossen wird“.