So fanden zwei Freunde den Lawinentod am Gletscher

Eine steile Freerideabfahrt im freien Skiraum am Stubaier Gletscher ist am Sonntag den zwei 37-jährigen Snowboardern aus dem Großraum Innsbruck zum tödlichen Verhängnis geworden. Das Unglück muss sich nach 13.25 Uhr ereignet haben. „Um diese Uhrzeit fuhren die beiden mit dem Lift noch einmal hinauf, das hat sie Auswertung der Tickets ergeben“, weiß Dominik Riedl von der Alpinpolizei in Neustift im Stubaital.