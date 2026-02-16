Lawinentragödie am Gletscher: Zwei Snowboarder tot

Lage am Berg bleibt extrem gefährlich

Die Schneefälle vom Wochenende und in der Nacht auf Montag führen in Westösterreich – insbesondere in Tirol und Vorarlberg – zu einer Verschärfung der Lawinensituation. Ab Montag gilt in Teilen Tirols und Vorarlbergs oberhalb der Waldgrenze Lawinenwarnstufe vier auf der fünfteiligen Skala. Betroffen sind unter anderem Allgäuer und Lechtaler Alpen, Verwallgruppe und Silvretta, so der Lawinenwarndienst.