Große Lawinengefahr im Westen von Tirol

Bis zu 50 Zentimeter Neuschnee erwartet

Matthias Walcher vom Lawinenwarndienst des Landes Tirol erklärt: „Bereits in den vergangenen Tagen hat es in den höher gelegenen Bereichen der betroffenen Regionen geschneit. Laut Prognosen der Geosphere Austria sind bis morgen Abend weitere 25 bis 50 Zentimeter Neuschnee möglich. Der Wind weht stark aus westlichen Richtungen.“