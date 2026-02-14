Katzenkontrolle ließ Bäuerin und Sohn ausrasten

„Ich hab' ihm gesagt, er soll nicht hingreifen“

„Er hat sie nur festgehalten, nicht zugeschlagen. Ich hab’ ihm eh gesagt, er soll nicht hingreifen“, sagt die Mutter. Jedoch habe er die Kontrolleurinnen körperlich attackiert und auch versucht, sie mit Kabelbindern zu fesseln, „um sie des Hofes zu verweisen“, wie der Mann, der mit seiner Mutter alleine am alten Hof lebt, später zu Protokoll gab. Die Tierärztinnen entkamen schließlich aus dem Innenhof und riefen die Polizei.