Weißer Wochenstart: Dichter Schneefall in Wien

Der Winter zeigt sich aktuell noch einmal von seiner weißen Seite – vor allem Wien bleibt davon nicht verschont. Seit den frühen Morgenstunden fällt in der Bundeshauptstadt immer wieder Schnee, stellenweise mischt sich auch Schneeregen darunter. Die Fahrbahnen sind teils rutschig, Autofahrer und Fußgänger sollten besonders vorsichtig unterwegs sein.
Während es in ganz Österreich teils kräftig schneit und regnet, sorgt vor allem im Osten der starke Schneefall für erhöhte Glättegefahr. Vor allem in den Außenbezirken und auf höheren Lagen bleibt der Schnee teilweise sogar liegen.
Vorsicht auf den Straßen
Aber auch von Vorarlberg bis ins Mühl- und Waldviertel fällt ebenfalls durchgehend Schnee oder Regen. Besonders in den Morgen und Abendstunden ist auf sämtlichen Straßen Vorsicht geboten.
Es bleibt bitterkalt
Der Dienstag bringt entlang der Nordalpen erneut winterliche Bedingungen mit teils kräftigem Schneefall. Auch in Wien sind erneut Schneeschauer möglich, dazu frischt der Wind spürbar auf. Es bleibt kalt und ungemütlich, mit bis zu sechs Grad im Osten Österreichs.
Zur Wochenmitte beruhigt sich das Wetter langsam. Am Mittwoch wird es im Osten und Süden häufiger sonnig, in Wien dürfte sich der Winter vorerst zurückziehen. In den Bergen fällt allerdings erneut Schnee. Die Temperaturen liegen zwischen minus zwei und plus sechs Grad.
