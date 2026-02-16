Weißer Wochenstart: Dichter Schneefall in Wien

Der Winter zeigt sich aktuell noch einmal von seiner weißen Seite – vor allem Wien bleibt davon nicht verschont. Seit den frühen Morgenstunden fällt in der Bundeshauptstadt immer wieder Schnee, stellenweise mischt sich auch Schneeregen darunter. Die Fahrbahnen sind teils rutschig, Autofahrer und Fußgänger sollten besonders vorsichtig unterwegs sein.