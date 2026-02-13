Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Tatort Paris

Gendarm mit Messer angegriffen – Terrorverdacht!

Ausland
13.02.2026 22:22
Ein mit einem Messer bewaffneter Mann hat einen Gendarmen beim Triumphbogen in Paris ...
Ein mit einem Messer bewaffneter Mann hat einen Gendarmen beim Triumphbogen in Paris angegriffen.(Bild: AFP/GUILLAUME BAPTISTE)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Ein Messerangreifer hat am Freitag einen Beamten am Pariser Triumphbogen attackiert. Daraufhin erschießt ein anderer Gendarm den Täter. Die Anti-Terror-Behörde ermittelt.

0 Kommentare

Die Anti-Terror-Staatsanwaltschaft sprach von einem Attentat und leitete Ermittlungen zu versuchter Tötung mit Terrorbezug und Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung ein, wie die Behörde mitteilte.

Angreifer verstorben
Der Angreifer wurde bei dem Vorfall am frühen Abend demnach von einem anderen Gendarmen angeschossen und starb.

Noch mehr Fotos vom Tatort in Paris:

(Bild: AFP/GUILLAUME BAPTISTE)
(Bild: AFP/GUILLAUME BAPTISTE)
(Bild: AFP/GUILLAUME BAPTISTE)
(Bild: AFP/GUILLAUME BAPTISTE)
(Bild: AFP/GUILLAUME BAPTISTE)
(Bild: AFP/GUILLAUME BAPTISTE)

Der angegriffene Gendarm sei körperlich nicht verletzt worden, hieß es von der Staatsanwaltschaft. Der Täter sei nicht nur mit einem Messer, sondern auch mit einer Schere auf ihn losgegangen. Bei dem Angreifer handelte es sich um einen etwa 47 Jahre alten Franzosen.

2013 war er in Brüssel unter anderem für die terroristisch motivierte, versuchte Tötung von Polizisten verurteilt worden. Später wurde er nach Frankreich überstellt und kam Ende Dezember aus dem Gefängnis frei. Auch danach wurde er von der Justiz noch überwacht.

  Frankreichs Innenminister Laurent Nuñez sprach von einem versuchten Angriff während der Vorbereitung zur Entzündung der sogenannten Ewigen Flamme. Diese Flamme unterhalb des Triumphbogens erinnert an verstorbene Soldaten. Nuñez zufolge habe der Mann versucht, jemanden aus der Musikkapelle der Gendarmerie anzugreifen. Der Grund dafür sei bisher nicht bekannt. Ein Gendarm habe daraufhin – regelkonform – seine Waffe genutzt.

Im Gegensatz zu Polizeibeamten gehören Gendarmen formell zur französischen Armee. Polizei und Gendarmerie haben als Sicherheitskräfte unterschiedliche Aufgabengebiete.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ausland
13.02.2026 22:22
Jetzt kommentieren
Loading

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf