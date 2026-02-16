FPÖ-Sprecher verstört: „Bildungsbomben abwerfen“

Bildungssprecher war im Brotberuf Offizier

Helmut Fiedler rechtfertigt seine Worte: „Die Formulierung war als bildhafte Zuspitzung gemeint.“ Da er bis zum Vorjahr aktiv den Offiziersberuf ausgeübt habe, greife er auch noch gelegentlich auf Begriffe aus diesem Sprachumfeld zurück. „Gemeint war selbstverständlich keine militärische Handlung, sondern eine massive Bildungsoffensive, also gezielte und umfangreiche Investitionen in Bildung.“