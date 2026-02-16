Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Aufregung um Wortwahl

FPÖ-Sprecher verstört: „Bildungsbomben abwerfen“

Niederösterreich
16.02.2026 18:00
Militärische Vergleiche und Aussagen hinterließen bei den jungen Leuten einen bitteren ...
Militärische Vergleiche und Aussagen hinterließen bei den jungen Leuten einen bitteren Beigeschmack.(Bild: Krone KREATIV/FPÖ NÖ Franz Peter)
Porträt von Doris Seebacher
Von Doris Seebacher

Der freiheitliche Bildungssprecher in Niederösterreich, Helmut Fiedler, verstört bei einer Schülerveranstaltung mit militärischen Vergleichen und „bildhaften“ Aussagen die Schüler. Er selbst rechtfertigt sich damit, als Berufsoffizier tätig gewesen zu sein und selbstverständlich keine „militärischen Handlungen“ damit gemeint zu haben. 

0 Kommentare

Jedes Jahr findet die Veranstaltung „Stay a Day“ im St. Pöltner Landhaus statt. Eingeladen sind alle Landesschülervertretungen Niederösterreichs. Dabei werden den neuen Schulsprechern unter anderem Softskills wie Rhetorik und Konfliktmanagement vermittelt und Einblick in die Politik gegeben.

„Er trat einen Schritt vor und salutierte“
Neben der zuständigen Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) waren Bildungssprecher anderer Fraktionen eingeladen – auch der Freiheitliche Helmut Fiedler. Der nun herbe Kritik – vor allem von Schülervertreterinnen – einstecken muss. „Schon die Begrüßung war seltsam“, erzählt eine der Schulsprecherinnen: „Fiedler trat einen Schritt vor und salutierte.“

Immer wieder fielen in seiner Rede militärische Vergleiche und Anspielungen. Schockiert waren die Schülerinnen von der Aussage, man müsse „Bildungsbomben über Afrika abwerfen“. Teilnehmerinnen dazu: „Wir wissen, dass er dies nur metaphorisch gemeint hat, aber im Nachhinein fanden wir diese Ausdrucksweise vollkommen fehl am Platz.“

Zitat Icon

Die Aussage, man müsse Bildungsbomben über Afrika abwerfen, fanden wir im Rahmen dieser Veranstaltung vollkommen fehl am Platz.

Schülervertreterinnen bei der Veranstaltung „Stay a day“

Bildungssprecher war im Brotberuf Offizier
Helmut Fiedler rechtfertigt seine Worte: „Die Formulierung war als bildhafte Zuspitzung gemeint.“ Da er bis zum Vorjahr aktiv den Offiziersberuf ausgeübt habe, greife er auch noch gelegentlich auf Begriffe aus diesem Sprachumfeld zurück. „Gemeint war selbstverständlich keine militärische Handlung, sondern eine massive Bildungsoffensive, also gezielte und umfangreiche Investitionen in Bildung.“

Bildung sei in jeder Gesellschaft die Grundlage für Entwicklung, Stabilität und echte Zukunftschancen, so Fiedler. Gerade in Krisenherden sei Bildung entscheidend, um Perspektiven für junge Menschen zu schaffen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Niederösterreich
16.02.2026 18:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Von links: Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) und Pakistans Premierminister Shehbaz Sharif 
Premier Sharif in Wien
Stocker lobte Rückführung von Pakistanis
Endlich geht es mit den Stromkosten spürbar nach unten.
„Österreich-Tarif“
Nun fix: Verbund senkt Strompreis ab März
Er ist sich sicher: Aliens gibt es tatsächlich!
Obama glaubt an Aliens
„Es gibt sie, aber ich habe sie noch nie gesehen“
Dichter Schneefall in ganz Wien.
Es bleibt winterlich
Weißer Wochenstart: Dichter Schneefall in Wien
Die Einsatzkräfte gruben die Wintersportler aus. Für sie kam aber leider jede Hilfe zu spät.
Drama lange unbemerkt
So fanden zwei Freunde den Lawinentod am Gletscher
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Blutiger Valentinstag: Frau in Haus erschossen
162.626 mal gelesen
Die Ermittlungen der Polizei dauerten bis in die Nachtstunden an.
Olympia
Medaille Nummer 14! Gstrein rast zu Slalom-Silber
121.978 mal gelesen
Fabio Gstrein raste sensationell zu Olympia-Silber.
Olympia
RTL-Triumph! Braathen schreibt Olympia-Geschichte
113.848 mal gelesen
Marco Odermatt, Lucas Pinheiro Braathen und Loic Meillard (von li. nach re.)
Innenpolitik
Krankenkasse für Migranten wäre „Schuss ins Knie“
1059 mal kommentiert
Der oberösterreichische FPÖ-Chef Manfred Haimbuchner ließ mit einem Vorschlag aufhorchen, mit ...
Oberösterreich
FPÖ macht mit Fake-Mail Stimmung gegen Migranten
983 mal kommentiert
FPÖ-Chef Manfred Haimbuchner veröffentlichte die Fake-Nachricht.
Österreich
Finanz rechnet ab: Schwarze Kassen in 130 Lokalen
753 mal kommentiert
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf