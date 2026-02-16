Winterspiele haben zu großen CO2-Abdruck!

Die lokale Bevölkerung bevorzugen

Um den CO2-Fußabdruck der Spiele zu verringern, und gleichzeitig den Geist und die Seele der Spiele zu bewahren, schlagen die Forscher einerseits vor, die Veranstaltung zu verkleinern, damit sie sich an die bestehenden Wettkampfstätten und Verkehrsmittel anpassen lässt. Um den Flugverkehr zu reduzieren, schlagen sie vor, das lokale Publikum und die Bahn zu bevorzugen.