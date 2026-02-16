War immer alles rosig in der Residenz Rosengarten?

Residenz verkauft und dann gepachtet

Zusammengefasst: Vor 13 Jahren, nach einer Erbschaft, erwarb die Frau die Seniorenresidenz und ein anliegendes Grundstück. Die Eigentümerin fungierte als Geschäftsführerin. Ihr Steuerberater riet, einige Gesellschaften zu gründen, um finanzielle Vorteile zu lukrieren. Die Residenz wurde sukzessive ausgebaut und renoviert. Ab 2020 habe sie das Objekt zum Verkauf angeboten, „weil ich langsam in Pension gehen wollte“. Im März 2022 war es soweit. 6,4 Millionen Euro wechselten den Besitzer. Zieht man die Verbindlichkeiten ab, blieben 2,1 Millionen übrig. Die Wienerin pachtete das Pflegeheim. Monatliche Rate: 25.000 Euro.