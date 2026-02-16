Explosive Kombination: Lawinengefahr in Tirol groß

„Betroffen ist besonders der Westen bzw. Nordwesten“, sagt Walcher. In den Lechtaler und Allgäuer Alpen könnte es zwischen 50 und 80 Zentimeter geben, in den Zentralalpen und im Bereich der Mieminger Kette sind zwischen 30 Zentimeter und einem halben Meter drin. Und auch im Osten von Nordtirol könnten sich bis zu 30 Zentimeter ausgehen. In Osttirol wird es überwiegend nur im Tauernbereich stärker schneien.