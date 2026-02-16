Explosive Kombination: Lawinengefahr in Tirol groß

Alles andere als Entwarnung gibt es bei der Lawinensituation in Tirol. In den nächsten Tagen kommt noch viel Neuschnee in Kombination mit Wind. Explosiver könnte eine Kombination gar nicht sein. Es herrscht Gefahrenstufe 4 – große Gefahr!
Die Schneefälle in Nordtirol dauern an, der Schnee fällt – begleitet von starken bzw. stürmischen Winden – auf eine extrem schwache Altschneedecke. Die Kombination von schwacher Altschneedecke und Triebschnee hat es im negativen Sinn in sich.
Turbulentes Wetter
„Uns erwartet turbulentes Wetter, die Temperaturen gehen hinauf und hinunter“, weiß Matthias Walcher, Prognostiker vom Lawinenwarndienst Tirol. Bis Mittwochvormittag werden teils große Mengen Neuschnee im Gebirge erwartet.
Lawinen können vereinzelt sehr groß sein und bis in mäßig steiles Gelände vordringen.
Matthias Walcher, Lawinenwarndienst Tirol
Bild: Lawinenwarndienst Tirol
„Betroffen ist besonders der Westen bzw. Nordwesten“, sagt Walcher. In den Lechtaler und Allgäuer Alpen könnte es zwischen 50 und 80 Zentimeter geben, in den Zentralalpen und im Bereich der Mieminger Kette sind zwischen 30 Zentimeter und einem halben Meter drin. Und auch im Osten von Nordtirol könnten sich bis zu 30 Zentimeter ausgehen. In Osttirol wird es überwiegend nur im Tauernbereich stärker schneien.
Es drohen große Lawinen
„Auf jeden Fall am Dienstag werden wir weiterhin in großen Teilen Nordtirols Gefahrenstufe 4 haben, vermutlich auch am Mittwoch“, sagt Lawinenwarner Walcher. „Lawinen können vereinzelt sehr groß sein und bis in mäßig steiles Gelände vordringen“, so der Experte.
Auf den Pisten bleiben
Er hat für alle Wintersportler einen Rat: entweder auf den sicheren Pisten bleiben oder daheim die Füße hochlagern.
