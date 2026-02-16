Paltrow-Tochter Apple über aufgespritzte Lippen

Die Apple fällt nicht weit vom Stamm, wenn es um Beauty geht. Doch auch das schönste Töchterchen muss sich in ihren Teenie-Zeiten mit Pickeln herumschlagen. Wie gut für Apple Martin, dass sich auf die Ratschläge von Mama Gwyneth Paltrow und die Hilfe der Goop-„Schwarmintelligenz“ verlassen kann.
In einem Video für das „Beauty Secrets“-Segment des Magazins „Vogue“ enthüllte die 21-Jährige: „Meine Akne war nicht vollkommen schlimm, aber sie hat auf jeden Fall mein Selbstwertgefühl belastet.“ Weshalb sie froh ist, ihre Mutter um Hilfe gebeten zu haben, die wiederum Mitarbeiterinnen ihrer Lifestyle-Webseite „Goop“ für Tipps heranzog. In den Worten von Apple: „Mamas super Goopy-Leute haben mir gesagt, welchen Hautarzt ich aufsuchen soll – was ich dann eine Million Mal gemacht habe.“
Je mehr Stress, desto schlimmer
Das Model stellte für sich anhand aller Ratschläge eine für sie gute und nicht übertriebene Hautpflege-Routine zusammen und trinkt dazu sehr viel Wasser. Am wichtigsten ist für sie allerdings: „Je mehr dich deine Hautprobleme stressen, desto schlimmer werden sie mit hoher Wahrscheinlichkeit.“
Konnte mich verstecken
Apple verriet, dass sie das Glück gehabt habe, ihre schlimmste Akne-Zeit während der Covid-Pandemie durchgemacht zu haben: „Das konnte ich mich und meine Pickel verstecken.“
Inzwischen sei sie älter und weiser, wenn es mal zu einem Ausbruch in ihrem Gesicht kommt: „Ich bin halt auch nur ein Mensch. Wenn ich Pickel sehe, ist es nicht das Ende meines Lebens.“ Stattdessen nimmt sie es mit Humor, wenn sie morgens aufwacht und einen neuen im Spiegel entdeckt: „Dann sage ich zu mir, Okay, solch ein Tag wird’s heute eben, und gut ist's.“
Aufgespritzte Lippen?
In einem weiteren Video-Clip gab Apple erstmals zu, dass ein lang anhaltendes Gerücht über einen kosmetischen Eingriff bei ihr gestimmt hat: „Ich will euch reinen Wein einschenke. Ich habe mir einmal die Lippen aufspritzen lassen.“
Laut der Tochter von Paltrow und „Coldplay“-Frontmann Chris Martin passierte es vor drei Jahren, nachdem sie 18 geworden war. Mit dem Resultat sei sie überhaupt nicht zufrieden gewesen: „Ich fand meine Lippen einfach zu dick danach.“ Seither habe sie nichts mehr machen lassen: „Ich weiß, dass Leute noch immer denken, ich hätte diese verrückten Lippen-Filler. In Wirklichkeit verziehe ich meinen Mund einfach oft zu Schmolllippen und benutze eine Menge an Lip-Linern.“
