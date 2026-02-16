Paltrow-Tochter Apple über aufgespritzte Lippen

Laut der Tochter von Paltrow und „Coldplay“-Frontmann Chris Martin passierte es vor drei Jahren, nachdem sie 18 geworden war. Mit dem Resultat sei sie überhaupt nicht zufrieden gewesen: „Ich fand meine Lippen einfach zu dick danach.“ Seither habe sie nichts mehr machen lassen: „Ich weiß, dass Leute noch immer denken, ich hätte diese verrückten Lippen-Filler. In Wirklichkeit verziehe ich meinen Mund einfach oft zu Schmolllippen und benutze eine Menge an Lip-Linern.“