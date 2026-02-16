Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Mama um Hilfe gebeten

Paltrow-Tochter Apple über aufgespritzte Lippen

Society International
16.02.2026 17:00
Apple Paltrow hat offen über ihr Akne und Lippen gesprochen.
Apple Paltrow hat offen über ihr Akne und Lippen gesprochen.(Bild: PPS/www.PPS.at)
Porträt von Christian Thiele
Von Christian Thiele

Die Apple fällt nicht weit vom Stamm, wenn es um Beauty geht. Doch auch das schönste Töchterchen muss sich in ihren Teenie-Zeiten mit Pickeln herumschlagen. Wie gut für Apple Martin, dass sich auf die Ratschläge von Mama Gwyneth Paltrow und die Hilfe der Goop-„Schwarmintelligenz“ verlassen kann.

0 Kommentare

In einem Video für das „Beauty Secrets“-Segment des Magazins „Vogue“ enthüllte die 21-Jährige: „Meine Akne war nicht vollkommen schlimm, aber sie hat auf jeden Fall mein Selbstwertgefühl belastet.“ Weshalb sie froh ist, ihre Mutter um Hilfe gebeten zu haben, die wiederum Mitarbeiterinnen ihrer Lifestyle-Webseite „Goop“ für Tipps heranzog. In den Worten von Apple: „Mamas super Goopy-Leute haben mir gesagt, welchen Hautarzt ich aufsuchen soll – was ich dann eine Million Mal gemacht habe.“

Je mehr Stress, desto schlimmer
Das Model stellte für sich anhand aller Ratschläge eine für sie gute und nicht übertriebene Hautpflege-Routine zusammen und trinkt dazu sehr viel Wasser. Am wichtigsten ist für sie allerdings: „Je mehr dich deine Hautprobleme stressen, desto schlimmer werden sie mit hoher Wahrscheinlichkeit.“

Lesen Sie auch:
Happy End im Bett
Paltrow: Ihre gewagten Valentinstag-Geschenkideen
13.02.2026
Mega peinlich!
Paltrow-Sexszene: Ihr Sohn hält sich die Augen zu!
17.12.2025

Konnte mich verstecken
Apple verriet, dass sie das Glück gehabt habe, ihre schlimmste Akne-Zeit während der Covid-Pandemie durchgemacht zu haben: „Das konnte ich mich und meine Pickel verstecken.“

Inzwischen sei sie älter und weiser, wenn es mal zu einem Ausbruch in ihrem Gesicht kommt: „Ich bin halt auch nur ein Mensch. Wenn ich Pickel sehe, ist es nicht das Ende meines Lebens.“ Stattdessen nimmt sie es mit Humor, wenn sie morgens aufwacht und einen neuen im Spiegel entdeckt: „Dann sage ich zu mir, Okay, solch ein Tag wird’s heute eben, und gut ist's.“

Apple mit ihrer Mutter Gwyneth Paltrow
Apple mit ihrer Mutter Gwyneth Paltrow(Bild: AP/Evan Agostini)

Aufgespritzte Lippen?
In einem weiteren Video-Clip gab Apple erstmals zu, dass ein lang anhaltendes Gerücht über einen kosmetischen Eingriff bei ihr gestimmt hat: „Ich will euch reinen Wein einschenke. Ich habe mir einmal die Lippen aufspritzen lassen.“

Laut der Tochter von Paltrow und „Coldplay“-Frontmann Chris Martin passierte es vor drei Jahren, nachdem sie 18 geworden war. Mit dem Resultat sei sie überhaupt nicht zufrieden gewesen: „Ich fand meine Lippen einfach zu dick danach.“ Seither habe sie nichts mehr machen lassen: „Ich weiß, dass Leute noch immer denken, ich hätte diese verrückten Lippen-Filler. In Wirklichkeit verziehe ich meinen Mund einfach oft zu Schmolllippen und benutze eine Menge an Lip-Linern.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Society International
16.02.2026 17:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Unerlaubt am Catwalk
Wiener Designer schleicht sich bei Plein-Show ein
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Blutiger Valentinstag: Frau in Haus erschossen
161.178 mal gelesen
Die Ermittlungen der Polizei dauerten bis in die Nachtstunden an.
Olympia
RTL-Triumph! Braathen schreibt Olympia-Geschichte
113.637 mal gelesen
Marco Odermatt, Lucas Pinheiro Braathen und Loic Meillard (von li. nach re.)
Olympia
„Ich kann nicht begreifen, was hier passiert ist!“
106.553 mal gelesen
US-Superstar Ilia Malinin verpasste völlig überraschend eine Medaille.
Oberösterreich
FPÖ macht mit Fake-Mail Stimmung gegen Migranten
978 mal kommentiert
FPÖ-Chef Manfred Haimbuchner veröffentlichte die Fake-Nachricht.
Olympia
Brignone rast zu Gold-Double, Scheib geht leer aus
750 mal kommentiert
Thea Louise Stjernesund, Federica Brignone und Sara Hector (von li. nach re.) strahlen mit der ...
Österreich
Finanz rechnet ab: Schwarze Kassen in 130 Lokalen
749 mal kommentiert
Mehr Society International
Mama um Hilfe gebeten
Paltrow-Tochter Apple über aufgespritzte Lippen
Was für Bauchmuskeln!
Rita Ora zeigt ihre Hammerkurven im Bikini
„Teheran“-Schöpferin:
Dana Eden (52) tot in Hotel in Athen gefunden
Rettende Hundekamera
So schockierend war der Einbruch bei Haftbefehl!
Michelle und ihr Eric
Verlobung beim großen Konzert-Finale in Berlin
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf