Wechsel nach Utah: Schott auf den Spuren von Pöltl

Eine der großen heimischen Basketball-Hoffnungen

Schott, dessen Heimatverein die Fürstenfeld Panthers sind, gilt als eine der großen heimischen Basketball-Hoffnungen. Von 2023 bis 2025 war der Oststeirer für das zweite Team von CB Gran Canaria in der dritten Liga Spaniens tätig, im vergangenen Sommer wurde er an den Zweitligisten CB Menorca verliehen. Nun ereilte ihn der Ruf aus Salt Lake City ...