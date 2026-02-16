Eiskalter FinanzOnline-Betrug durch Spielsüchtige

Die Anregung der Verteidigung, die Angelegenheit außergerichtlich zu regeln und Sozialstunden statt Strafe zu verhängen, wird von der Richterin aufgrund der Schadenshöhe, des langen Tatzeitraums und der Ausnutzung eines Vertrauensverhältnisses abgelehnt. Frau Rat spricht die 40-Jährige wegen schweren Betrugs schuldig und verhängt über sie vier Monate Haft auf Bewährung. Zudem muss die Frau 2640 Euro Strafe zahlen. Ob die Verurteilte ihren neuen Job als stellvertretende Marktleiterin in der Schweiz behalten darf, ist noch offen. Denn dafür benötigt sie einen einwandfreien Leumund.