Frühlingshaft: Rekordwärme in Grönlands Hauptstadt

In der grönländischen Hauptstadt Nuuk ist der diesjährige Jänner der wärmste seit Beginn der Wetteraufzeichnungen gewesen. Nach offiziellen Messdaten lag die Durchschnittstemperatur bei 0,1 Grad Celsius.
Das sind 7,8 Grad mehr als im Durchschnitt der vergangenen 30 Jahre und 1,4 Grad wärmer als der bisher wärmste Jänner im Jahr 1917.
11,3 Grad am wärmsten Tag
Am wärmsten Tag des vergangenen Monats wurden in Nuuk milde 11,3 Grad gemessen.
Aber nicht nur die Hauptstadt verzeichnete ungewöhnlich hohe Temperaturen. Entlang der mehr als 2000 Kilometer langen Westküste Grönlands wurden ebenfalls neue Jänner-Höchstwerte registriert.
Eine derart lange Wärmeperiode ist ein klares Anzeichen dafür, dass sich etwas verändert.
Klimaforscher Martin Olesen
Eine derart lange Wärmeperiode sei „ein klares Anzeichen dafür, dass sich etwas verändert“, sagte der Klimaforscher Martin Olesen. Die menschengemachte Erderwärmung führe in der Region zu mehr Wärme- und seltener werdenden Kälterekorden.
Das Klima im Norden, besonders in der Arktis, erwärmt sich deutlich schneller als im weltweiten Durchschnitt. Fachleute sprechen von einer verstärkten Erwärmung der Arktis.
