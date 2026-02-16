Vorteilswelt
Nuuk „im Plus“

Frühlingshaft: Rekordwärme in Grönlands Hauptstadt

Klima
16.02.2026 17:21
Grönland: Menschengemachte Erderwärmung führt in der Region zu mehr Wärme- und seltener ...
Grönland: Menschengemachte Erderwärmung führt in der Region zu mehr Wärme- und seltener werdenden Kälterekorden.(Bild: AFP/INA FASSBENDER)
Porträt von krone.at
Von krone.at

In der grönländischen Hauptstadt Nuuk ist der diesjährige Jänner der wärmste seit Beginn der Wetteraufzeichnungen gewesen. Nach offiziellen Messdaten lag die Durchschnittstemperatur bei 0,1 Grad Celsius.

Das sind 7,8 Grad mehr als im Durchschnitt der vergangenen 30 Jahre und 1,4 Grad wärmer als der bisher wärmste Jänner im Jahr 1917.

11,3 Grad am wärmsten Tag
Am wärmsten Tag des vergangenen Monats wurden in Nuuk milde 11,3 Grad gemessen.

Grönlan0ds Hauptstadt Nuuk verzeichnete den wärmsten Jänner seit Beginn der Aufzeichnungen – und ...
Grönlan0ds Hauptstadt Nuuk verzeichnete den wärmsten Jänner seit Beginn der Aufzeichnungen – und brach damit einen 109 Jahre alten Rekord.(Bild: AFP/INA FASSBENDER)

Aber nicht nur die Hauptstadt verzeichnete ungewöhnlich hohe Temperaturen. Entlang der mehr als 2000 Kilometer langen Westküste Grönlands wurden ebenfalls neue Jänner-Höchstwerte registriert.

Zitat Icon

Eine derart lange Wärmeperiode ist ein klares Anzeichen dafür, dass sich etwas verändert.

Klimaforscher Martin Olesen

Eine derart lange Wärmeperiode sei „ein klares Anzeichen dafür, dass sich etwas verändert“, sagte der Klimaforscher Martin Olesen. Die menschengemachte Erderwärmung führe in der Region zu mehr Wärme- und seltener werdenden Kälterekorden.

Das Klima im Norden, besonders in der Arktis, erwärmt sich deutlich schneller als im weltweiten Durchschnitt. Fachleute sprechen von einer verstärkten Erwärmung der Arktis.

Klima
16.02.2026 17:21
