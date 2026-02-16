„Leid, ständig über Personelles gefragt zu werden“

„Das werden einige Stadträte beleidigend finden“, sagt ein Rathaus-Insider, „aber Kathrin Gaál war von allen die menschlichste.“ WAR. So schnell geht es in der Politik. Der Schreibtisch ist noch nicht einmal ausgeräumt, schon werden die Nachrufe diktiert. Aber mit einem hat der SPÖ-Kenner recht: In einem Metier, in dem Menschlichkeit im Wahlkampf groß plakatiert und viel zu oft danach mit dem Papier wieder entsorgt wird, stach Gaál positiv heraus. Immer freundlich, immer lustig, immer respektvoll. Jeder wusste: Ihre Tochter geht vor. Selbst in stressigen Phasen nahm sie sich Zeit für die Familie.