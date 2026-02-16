Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ludwig baut um:

„Leid, ständig über Personelles gefragt zu werden“

Wien
16.02.2026 17:00
Wiens Achse der Macht im Rathaus: Bürgermeister Michael Ludwig und bald Vizebürgermeisterin ...
Wiens Achse der Macht im Rathaus: Bürgermeister Michael Ludwig und bald Vizebürgermeisterin Barbara Novak(Bild: Mario Urbantschitsch)
Porträt von Philipp Stewart
Porträt von Michael Pommer
Porträt von Lukas Zimmer
Von Philipp Stewart , Michael Pommer und Lukas Zimmer

Paukenschlag im Rathaus: Wiens Wohn- und Frauenstadträtin Kathrin Gaal tritt ab – freiwillig und mit Applaus. Bürgermeister Ludwig spricht von einem „harten Schlag“, die SPÖ ordnet ihre Macht neu. Zwei Frauen rücken nach. Warum der Bürgermeister jetzt aufs Tempo drückte.

0 Kommentare

Politische Rücktritte gehen oft mit Skandalen oder Erfolglosigkeit einher. In Wien wird aber nun der mächtige Posten als Wohnbaustadträtin frei, weil Amtsinhaberin Kathrin Gaál diesen freiwillig räumt. Sie will sich jetzt beruflich noch einmal neu aufstellen.

Neue berufliche Herausforderung
„Es war wirklich keine leichte Entscheidung, aber es ist der richtige Zeitpunkt“, sagt sie Montagmittag im Rathaus. Seit 2018 saß Gaál im Stadtrat, seit 2020 war sie Vizebürgermeisterin. Noch bis Ende März bleibt sie im Amt, am 25. März erfolgt die Übergabe im Gemeinderat. Bereits am Freitag hatte sie Ludwig über den Schritt informiert. Mitte März steht noch die Klubtagung im Burgenland an – dann ist Schluss.

Vizebürgermeisterin Kathrin Gaál verlässt die Politik.
Vizebürgermeisterin Kathrin Gaál verlässt die Politik.(Bild: Mario Urbantschitsch)

Stadtchef wurde am Freitag über Rücktritt informiert
Bürgermeister Michael Ludwig spricht von einem „harten Schlag“. Er würdigte ihre Bilanz. In ihre Amtszeit fallen die Errichtung des fünften Frauenhauses sowie die Einführung der Widmungskategorie „Geförderter Wohnbau“. Bei Umwidmungen müssen seither zwei Drittel der neuen Wohnungen leistbar und gefördert sein.

Auch strengere Regeln bei Kurzzeitvermietungen (AirBnB) und Maßnahmen im Altbautenschutz wurden umgesetzt. Gaál selbst sprach von „Meilensteinen“. Ihren Schritt begründet sie mit dem Wunsch, sich beruflich zu verändern und künftig außerhalb der Politik zu arbeiten. Details nannte sie vorerst aber nicht.

9,4%
In zentralen und sehr guten Lagen in Wien sind die Mieten im Vorjahr um bis zu 9,4 Prozent gestiegen. 2025 wurden erstmals seit knapp zehn Jahren weniger als 10.000 Wohnungen neu errichtet.

Neuaufstellung verleiht Novak mehr Gewicht
Die Wiener SPÖ muss sich jetzt neu ordnen. Lange ließ Ludwig aber nicht offen, wer übernimmt. Neue Wohn- und Frauenstadträtin wird die SPÖ-Wohnsprecherin im Nationalrat und geschäftsführende Vorsitzende der Mietervereinigung Wien, Elke Hanel-Torsch. Sie kündigte an, ihr Amt mit „Herzblut, Einsatz und Leidenschaft“ auszufüllen. Ein zentrales Anliegen sei ihr der Schutz der Mieter sowie das Grundrecht auf leistbares, qualitätsvolles und sicheres Wohnen.

Gleichzeitig steigt Finanzstadträtin Barbara Novak zur Vizebürgermeisterin auf. Für sie bedeutet das mehr politisches Gewicht – und mehr Druck. „Finanzpolitik ist in diesen Zeiten das Bohren sehr, sehr harter Bretter“, sagt sie. Die Budgetsanierung bleibt ihre Großbaustelle. Zusammen mit Ludwig bildete sie eine neue Achse der Macht.

Lesen Sie auch:
Michael Ludwigs Vizebürgermeisterin Kathrin Gaál räumt ihren Sessel (Archivbild).
Paukenschlag in Wien
Ludwig baut plötzlich die Stadtregierung um
16.02.2026

„Leid, ständig über Personelles zu sprechen“
Ludwig betonte, das Gleichgewicht zwischen Männern und Frauen in der Stadtregierung bleibe gewahrt. Und er ließ durchblicken, warum das Tempo hoch war: Er sei es leid, „ständig über personelle Situationen gefragt zu werden“. Wien soll Ruhe zeigen, während es auf Bundesebene zuletzt turbulenter zuging.

Gaál meint, man solle gehen, wenn es am schönsten ist. Die politische Bühne verlässt sie freiwillig. Auf ihre Nachfolgerin wartet viel Arbeit. Sie muss Antworten auf die stark steigenden Wohnkosten in Wien finden.

Kommtentar von Wien-Ressort-Leiter Michael Pommer
Schwerkraft

„Das werden einige Stadträte beleidigend finden“, sagt ein Rathaus-Insider, „aber Kathrin Gaál war von allen die menschlichste.“ WAR. So schnell geht es in der Politik. Der Schreibtisch ist noch nicht einmal ausgeräumt, schon werden die Nachrufe diktiert. Aber mit einem hat der SPÖ-Kenner recht: In einem Metier, in dem Menschlichkeit im Wahlkampf groß plakatiert und viel zu oft danach mit dem Papier wieder entsorgt wird, stach Gaál positiv heraus. Immer freundlich, immer lustig, immer respektvoll. Jeder wusste: Ihre Tochter geht vor. Selbst in stressigen Phasen nahm sie sich Zeit für die Familie.

Kommentiert für die „Krone“: Wien-Ressortleiter Michael Pommer
Kommentiert für die „Krone“: Wien-Ressortleiter Michael Pommer(Bild: Krone KREATIV/Imre Antal)

Mit Elke Hanel-Torsch hat sich Michael Ludwig eine partei- und linientreue Genossin in die Stadtregierung geholt, die ihm keinen großen Ärger bereiten wird. Die Putsch-Versuche, die ihr als Bezirksparteivorsitzender in Margareten nachgesagt wurden, führten zu einem grünen Bezirksvorsteher – waren also am Ende von einem erfolglosen Dilettantismus geprägt, der dem Stadt-Chef nicht gefährlich werden wird.

Aufgewertet wird Barbara Novak, die sich Vizebürgermeisterin auf die Visitenkarten drucken lassen darf. Die Stadträtin mit dem Teflon-Lächeln baut mit eiserner Hand ihr Imperium um, viele Jahre hat sie auf diesen mächtigen Job hingearbeitet. Sie wird immer wieder als Nachfolgerin Ludwigs genannt.

„Aber“, sagt der Partei-Insider, „die Schwerkraft des Bürgermeister-Sessels wird von Jahr zu Jahr stärker. Das Aufstehen immer schwerer.“ Auch bei der Wahl 2030 wird Ludwig die Wiener SPÖ nur an einen übergeben: an sich selbst.

Neue Stadträtin mit Ende März
Welche Schwerpunkte von der neuen Stadträtin zu erwarten sind

Wienerin ist Elke Hanel-Torsch erst seit rund 25 Jahren: Da kam die gebürtige Kärtnerin aus dem kleinen Ort Pulst bei St. Veit an der Glan zum Jus-Studium in die Stadt, das sie in Mindestzeit absolvierte. Fast ebenso schnell ging es mit der Karriere in der SPÖ und bei der Mietervereinigung bergauf. Dort begann die heute 44-Jährige nach ihrem Gerichtsjahr als Juristin und arbeitete sich über die Stationen Teamleiterin und Geschäftsführerin bis zur Spitze vor: Seit zehn Jahren ist sie deren Wiener Landesvorsitzende.

Elke Hanel-Torsch wird Wohnbaustadträtin
Elke Hanel-Torsch wird Wohnbaustadträtin(Bild: Mario Urbantschitsch)

Bezirk ging an die Grünen verloren
Parallel dazu trieb sie ihre politische Karriere in Margareten voran, wo sie 2013 als Bezirksrätin begann, bis zum Amt der Bezirksparteichefin durchmarschierte, und damit auch die Installation ihres Vertrauten Christoph Lipinski statt der abgesägten ehemaligen Bezirksvorsteherin Silvia Jakovic zu verantworten hat. Überdies sitzt Hanel-Torsch im Landesparteivorstand der Wiener SPÖ. Die letzten anderthalb Jahre war sie für die SPÖ im Nationalrat, wo sie konsequent die Agenda von Bundesparteichef und Wohnbauminister Andreas Babler mittrug.

Eigene Forderungen nun auf dem Prüfstand
Dezidiert auf der linkeren Seite innerhalb der SPÖ sind auch ihre Positionen in Sachen Feminismus, Minderheiten, Konsumentenschutz und mehr. Als Gradmesser für ihre politische Durchsetzungskraft in Wien bietet sich das heiße Eisen Leerstandsabgabe an: Schon 2014 drängte sie auf deren schnellstmögliche Einführung und forderte eine „Meldepflicht von leer stehenden Wohnungen nach sechs Monaten“.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wien
16.02.2026 17:00
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Michael Ludwig
WienBurgenland
SPÖAirbnb
BürgermeisterFrauenNationalrat
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
-5° / 1°
Symbol bedeckt
Wien 11. Simmering
-4° / 1°
Symbol bedeckt
Wien 14. Penzing
-6° / 0°
Symbol Schneefall
Wien 19. Döbling
-5° / 0°
Symbol Schneefall
Wien 21. Floridsdorf
-5° / 1°
Symbol Schneefall

krone.tv

Von links: Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) und Pakistans Premierminister Shehbaz Sharif 
Premier Sharif in Wien
Stocker lobte Rückführung von Pakistanis
Endlich geht es mit den Stromkosten spürbar nach unten.
„Österreich-Tarif“
Nun fix: Verbund senkt Strompreis ab März
Er ist sich sicher: Aliens gibt es tatsächlich!
Obama glaubt an Aliens
„Es gibt sie, aber ich habe sie noch nie gesehen“
Dichter Schneefall in ganz Wien.
Es bleibt winterlich
Weißer Wochenstart: Dichter Schneefall in Wien
Die Einsatzkräfte gruben die Wintersportler aus. Für sie kam aber leider jede Hilfe zu spät.
Drama lange unbemerkt
So fanden zwei Freunde den Lawinentod am Gletscher
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Blutiger Valentinstag: Frau in Haus erschossen
161.178 mal gelesen
Die Ermittlungen der Polizei dauerten bis in die Nachtstunden an.
Olympia
RTL-Triumph! Braathen schreibt Olympia-Geschichte
113.637 mal gelesen
Marco Odermatt, Lucas Pinheiro Braathen und Loic Meillard (von li. nach re.)
Olympia
„Ich kann nicht begreifen, was hier passiert ist!“
106.553 mal gelesen
US-Superstar Ilia Malinin verpasste völlig überraschend eine Medaille.
Oberösterreich
FPÖ macht mit Fake-Mail Stimmung gegen Migranten
978 mal kommentiert
FPÖ-Chef Manfred Haimbuchner veröffentlichte die Fake-Nachricht.
Olympia
Brignone rast zu Gold-Double, Scheib geht leer aus
750 mal kommentiert
Thea Louise Stjernesund, Federica Brignone und Sara Hector (von li. nach re.) strahlen mit der ...
Österreich
Finanz rechnet ab: Schwarze Kassen in 130 Lokalen
749 mal kommentiert
Mehr Wien
Ludwig baut um:
„Leid, ständig über Personelles gefragt zu werden“
Rapid-Eklat in Wien
Raketen, Böller, Flaschen: Anzeigenflut nach Derby
Eltern vor Gericht
Schütteltrauma: „Mutter half der Kleinen nicht“
Messer gezückt
Mann flüchtet vor bewaffnetem Autolenker in Wien
Krone Plus Logo
Legende Pepi Kovarik
Österreichs erfolgreichster Trainer wird 95
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf