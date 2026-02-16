Schockierende Vorwürfe
Schwede zwang seine Ehefrau zu Sex mit 120 Männern
Was zunächst wie ein ohnehin schon erschütternder Kriminalfall wirkte, bekommt nun eine neue Dimension: In Schweden stehen schwere Vorwürfe gegen einen Mann im Raum, der seine eigene Ehefrau über Jahre hinweg zu sexuellen Handlungen gezwungen haben soll – und das mit weit mehr Männern als bislang bekannt.
Nach Medienberichten soll ein Schwede seine Ehefrau zu sexuellen Kontakten mit mindestens 120 Männern gezwungen haben. Das teilte die Nachrichtenagentur NTB unter Berufung auf Ermittlungsangaben mit.
Die Taten sollen sich über mehrere Jahre erstreckt haben und sowohl bei persönlichen Treffen als auch über das Internet erfolgt sein. Zuvor war in dem Fall von rund 30 Männern die Rede gewesen.
Frau erstattete selbst Anzeige
Der Mann sitzt bereits seit Oktober in Untersuchungshaft. Gegen ihn wird wegen des Verdachts der schweren Zuhälterei ermittelt. Die Frau hatte ihren Ehemann selbst bei der Polizei angezeigt. Laut dem schwedischen Rundfunk gab sie bei einer Befragung an, in manchen Fällen unter so starkem Einfluss von Drogen und Alkohol gestanden zu haben, dass sie sich nicht an alle Geschehnisse erinnern könne.
Vielen Männern droht nun Gang vor Gericht
Demnach soll der Mann die sexuellen Dienstleistungen seiner Frau auf verschiedenen Webseiten angeboten haben. Die Staatsanwaltschaft plant, im März Anklage zu erheben. Auch den Männern, die die sexuellen Kontakte in Anspruch genommen haben sollen, drohen rechtliche Konsequenzen. Sie sollen aus ganz Schweden stammen.
In Schweden ist der Kauf sexueller Dienstleistungen strafbar, während der Verkauf von Sex nicht unter Strafe steht. Die Ermittlungen dauern an.
