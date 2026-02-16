Schwede zwang seine Ehefrau zu Sex mit 120 Männern

Frau erstattete selbst Anzeige

Der Mann sitzt bereits seit Oktober in Untersuchungshaft. Gegen ihn wird wegen des Verdachts der schweren Zuhälterei ermittelt. Die Frau hatte ihren Ehemann selbst bei der Polizei angezeigt. Laut dem schwedischen Rundfunk gab sie bei einer Befragung an, in manchen Fällen unter so starkem Einfluss von Drogen und Alkohol gestanden zu haben, dass sie sich nicht an alle Geschehnisse erinnern könne.