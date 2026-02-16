Verband greift durch: Alko-Test an der Dartscheibe

Disqualifikation bei über 0,0

Konkret verboten wird der Konsum von Alkohol vor und während ihres sportlichen Einsatzes bei diesen Veranstaltungen. Durchgesetzt wird das Verbot durch geeignete Alkoholkontrollen: Sollte bei diesen ein Wert von messbar über 0,0 Promille festgestellt werden, hat der oder die Betroffene mit der Disqualifikation vom laufenden Bewerb sowie weiteren disziplinarischen Konsequenzen zu rechnen.