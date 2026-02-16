Verband greift durch: Alko-Test an der Dartscheibe

Fett am Brett? Nicht bei Darts-Staatsmeisterschaften, den wichtigsten nationalen Ranglistenturnieren und der höchsten nationalen Liga – denn der heimische Verband setzt ab sofort auf strengere Regeln samt Alko-Test!
Es ist ein historischer Meilenstein für den österreichischen Dartssport – bei der jährlichen Sitzung der ÖDV-Länderkonferenz im salzburgerischen Uttendorf wurde von Vorstand und Landesverbänden mit deutlicher Mehrheit ein Verbot von Alkoholkonsums für Spielerinnen und Spieler bei ausgewählten Spitzensportveranstaltungen beschlossen.
Diese Regelung gilt in allen Kategorien und Klassen ab sofort für die Austrian Championships und die Austrian Masters sowie ab der Saison 2027/28 für die Bundesliga. Damit wird der Konsum von Alkohol bei sämtlichen österreichischen (Staats-)Meisterschaften in Einzel- und Doppelwettkämpfen (Austrian Championships), dem wichtigsten nationalen Ranglistenturnier (Austrian Masters) sowie der höchsten nationalen Liga untersagt.
Disqualifikation bei über 0,0
Konkret verboten wird der Konsum von Alkohol vor und während ihres sportlichen Einsatzes bei diesen Veranstaltungen. Durchgesetzt wird das Verbot durch geeignete Alkoholkontrollen: Sollte bei diesen ein Wert von messbar über 0,0 Promille festgestellt werden, hat der oder die Betroffene mit der Disqualifikation vom laufenden Bewerb sowie weiteren disziplinarischen Konsequenzen zu rechnen.
