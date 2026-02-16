F1: Barcelona wechselt sich künftig mit Spa ab

Die Formel 1 wird doch weiter Station in Barcelona machen. Die Veranstalter der Motorsport-Königsklasse verlängerten den auslaufenden Vertrag mit den Betreibern des Kurses in Montmelo bis 2032. Der Grand Prix von Barcelona-Katalonien wird künftig aber nur noch alle zwei Jahre im Wechsel mit dem Grand Prix von Belgien in Spa-Francorchamps ausgetragen.