Das Blatt wendet sich

Plötzlich werfen Norweger ÖSV-Adlern Betrug vor

Olympia
16.02.2026 17:20
Daniel Tschofenig war wegen zu großer Schuhe disqualifiziert worden.
Daniel Tschofenig war wegen zu großer Schuhe disqualifiziert worden.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Nanu? Rund ein Jahr nach dem Schummel-Eklat um Norwegens Skispringer müssen sich Österreichs Adler Betrugs-Vorwürfe gefallen lassen. „Es ist offensichtlich, dass die Österreicher verzweifelt sind und alle Register ziehen“, nahm sich der ehemalige norwegische Skispringer Johan Remen Evensen beim „Dagbladet“ kein Blatt vor den Mund.

Was war geschehen? Nachdem er auf der Großschanze im ersten Verusch auf Rang acht gesprungen war, wurde Daniel Tschofenig vor der Entscheidung disqualifiziert. Seine Schuhe, so die Begründung der Jury, hätten die erlaubte Größe um vier Millimeter überschritten.

Bis 2012 ging Johan Remen Evensen selbst an den Start. 2025 gab er zu, in seiner aktiven Zeit ...
Bis 2012 ging Johan Remen Evensen selbst an den Start. 2025 gab er zu, in seiner aktiven Zeit selbst betrogen zu haben.(Bild: AFP/AFP PHOTO / ODD ANDERSEN )

„Extrem blöd von mir“
Der Kärntner ärgerte sich über den Fehler, nahm die Strafe jedoch ohne Protest hin. „Das ist extrem blöd von mir. Regeln sind Regeln“, so der amtierende Gesamtweltcupsieger. 

Daniel Tschofenig
Drama im Skispringen
Bitter! Tschofenig wegen Schuhen disqualifiziert
14.02.2026

Alles also nur ein unglückliches Hoppala? So ganz glauben will das Evensen nicht. „Das ist vorsätzlicher Betrug“, schimpfte der 40-Jährige. Bei der Nordischen Ski-WM 2025 waren es noch seine Landsmänner Marius Lindvik und Andre Forfang gewesen, die mit manipulierten Anzügen einen Skandal ausgelöst hatten. Wendet sich nun das Blatt?

