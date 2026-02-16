Plötzlich werfen Norweger ÖSV-Adlern Betrug vor

Alles also nur ein unglückliches Hoppala? So ganz glauben will das Evensen nicht. „Das ist vorsätzlicher Betrug“, schimpfte der 40-Jährige. Bei der Nordischen Ski-WM 2025 waren es noch seine Landsmänner Marius Lindvik und Andre Forfang gewesen, die mit manipulierten Anzügen einen Skandal ausgelöst hatten. Wendet sich nun das Blatt?