Stone: Was hinter den Kulissen wirklich passierte!

Und war auch schon wieder zu Scherzen aufgelegt: „Und manchmal schwingt sogar ein Hauch von Hitchcock mit. Das ist wie ein Thriller, wo man nie genau weiß, was als Nächstes passiert. Es ist so, als wäre ich plötzlich selbst in einem dieser Filme gelandet, in denen die feinen Leute an geheimnisvolle Orte reisen, wo Intrigen, Eleganz und Romantik ineinander übergehen.“