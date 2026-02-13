Wien: Gasalarm bei Bauarbeiten in Gebäude

Gasalarm am Freitagnachmittag im Wiener Bezirk-Döbling: Bei Arbeiten an einem Gebäude wurde die Gasleitung beschädigt. Ein Großeinsatz von Feuerwehr, Rettung und Polizei war die Folge. Zum Glück wurde niemand verletzt, im Feierabendverkehr kam es aber zu Verzögerungen.