Wien: Gasalarm bei Bauarbeiten in Gebäude

Gasalarm am Freitagnachmittag im Wiener Bezirk-Döbling: Bei Arbeiten an einem Gebäude wurde die Gasleitung beschädigt. Ein Großeinsatz von Feuerwehr, Rettung und Polizei war die Folge. Zum Glück wurde niemand verletzt, im Feierabendverkehr kam es aber zu Verzögerungen.
Gegen 15.15 Uhr kam es zu dem gefährlichen Zwischenfall in der Barawitzkagsse: Bei Arbeiten in einem leer stehenden Gebäude wurde eine Gasleitung beschädigt – Gas strömte aus, es herrschte Explosionsgefahr.
Gaszufuhr abgestellt
Umgehend wurden die Blaulichtorganisationen alarmiert. Die Polizei sperrte den betroffenen Straßenabschnitt, während die Wiener Netze die Gaszufuhr abstellten. Die Feuerwehr baute einen Brandschutz auf und führte Lüftungsmaßnahmen durch.
Die Berufsrettung Wien war ebenfalls mit mehreren Einsatzfahrzeugen vor Ort. Bislang gibt es aber keine Meldung von Verletzten.
Im Feierabendverkehr baute sich in den umliegenden Straßenzügen jedoch rasch Stau auf.
