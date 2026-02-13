Vorteilswelt
Explosion in Ungarn

Brand in Arbeiterwohnheim forderte mehrere Tote

Ausland
13.02.2026 16:23
Bei einem Brand in einem Arbeiterwohnheim nahe Budapest sind am Freitag mindestens vier Menschen ...
Bei einem Brand in einem Arbeiterwohnheim nahe Budapest sind am Freitag mindestens vier Menschen ums Leben gekommen.
Porträt von krone.at
Von krone.at

In einem Arbeiterwohnheim nahe Budapest ist Freitagfrüh ein Großbrand ausgebrochen. Mindestens vier Menschen kamen ums Leben, mehr als 20 weitere wurden zum Teil lebensgefährlich verletzt. Das Feuer soll durch eine explodierte Gasflasche verursacht worden sein.

Die Explosion ereignete sich laut der Polizei in einem der Zimmer unter dem Dach. Da die Wände des Gebäudes mit lackierter Holzvertäfelung verkleidet gewesen seien, habe sich das Feuer schnell ausgebreitet. Unter den vier Todesopfern sind eine 52-jährige Frau und zwei Männer im Alter von 47 und 66 Jahren. Mehr als 20 Menschen wurden zum Teil lebensgefährlich verletzt und in acht Krankenhäuser in Budapest eingeliefert.

Insgesamt wohnen 47 Menschen in dem Arbeiterwohnheim im Ort Budakesz. Die Flammen konnten erst durch einen Großeinsatz der Feuerwehr gelöscht werden. Dabei seien mehrere Gasflaschen aus dem Gebäude geborgen worden, hieß es.

Das Feuer dürfte durch eine explodierte Gasflasche verursacht worden sein.
Das Feuer dürfte durch eine explodierte Gasflasche verursacht worden sein.

Laut dem Katastrophenschutz wurde gemeinsam mit Fachleuten der zuständigen Werke festgestellt, dass illegal Gas für das Haus entnommen worden war. Deshalb folgt nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung der öffentlichen Sicherheit.

Ausland
13.02.2026 16:23
