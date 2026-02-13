Brand in Arbeiterwohnheim forderte mehrere Tote

Die Explosion ereignete sich laut der Polizei in einem der Zimmer unter dem Dach. Da die Wände des Gebäudes mit lackierter Holzvertäfelung verkleidet gewesen seien, habe sich das Feuer schnell ausgebreitet. Unter den vier Todesopfern sind eine 52-jährige Frau und zwei Männer im Alter von 47 und 66 Jahren. Mehr als 20 Menschen wurden zum Teil lebensgefährlich verletzt und in acht Krankenhäuser in Budapest eingeliefert.