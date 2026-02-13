Wie Meloni-Fresko: Lenin prangt in Kärntner Kirche

LIVE: Starke Fahrt! Janine Flock liegt in Führung
Skeleton im Ticker
Lenin, Hitler, Mussolini oder aktuell Giorgia Meloni: Wie kommen Machthaber als Fresko, Secco-Malerei, Gemälde oder Glaskunst in Gotteshäuser? Und wie soll man damit umgehen?
Die römische Basilika San Lorenzo in Lucina wurde nun weltberühmt, denn nach der Restaurierung eines Freskos trug ein Engel plötzlich die Gesichtszüge der italienischen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni. Die Chefin der rechtsextremen Fratelli d’Italia als Engel in einem Gotteshaus – darf das sein? Wird hier Kirchenkunst zum Propaganda-Werkzeug?
