Wie Meloni-Fresko: Lenin prangt in Kärntner Kirche

Die römische Basilika San Lorenzo in Lucina wurde nun weltberühmt, denn nach der Restaurierung eines Freskos trug ein Engel plötzlich die Gesichtszüge der italienischen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni. Die Chefin der rechtsextremen Fratelli d’Italia als Engel in einem Gotteshaus – darf das sein? Wird hier Kirchenkunst zum Propaganda-Werkzeug?