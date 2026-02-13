Vorteilswelt
Lobend oder anklagend?

Wie Meloni-Fresko: Lenin prangt in Kärntner Kirche

Kärnten
13.02.2026 16:00
Jesus rettet Petrus, der Lenins Züge trägt – einst ein skandalöses Motiv in Maria Saal.
Jesus rettet Petrus, der Lenins Züge trägt – einst ein skandalöses Motiv in Maria Saal.(Bild: Christina Natascha Kogler)
Porträt von Christina Natascha Kogler
Von Christina Natascha Kogler

Lenin, Hitler, Mussolini oder aktuell Giorgia Meloni: Wie kommen Machthaber als Fresko, Secco-Malerei, Gemälde oder Glaskunst in Gotteshäuser? Und wie soll man damit umgehen?

0 Kommentare

Die römische Basilika San Lorenzo in Lucina wurde nun weltberühmt, denn nach der Restaurierung eines Freskos trug ein Engel plötzlich die Gesichtszüge der italienischen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni. Die Chefin der rechtsextremen Fratelli d’Italia als Engel in einem Gotteshaus – darf das sein? Wird hier Kirchenkunst zum Propaganda-Werkzeug?

Mehr Krone+ Artikel

Kärnten
13.02.2026 16:00
Lobend oder anklagend?
Wie Meloni-Fresko: Lenin prangt in Kärntner Kirche
