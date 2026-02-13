„Weiß nicht, wie ich in seinem Bett gelandet bin“

Sie sei „zutiefst verängstigt“ gewesen, als sie an einem unbekannten Ort in einem Bett aufgewacht sei und festgestellt habe, dass sie vergewaltigt worden sei. Sie habe dem Sex mit dem etwa dreißig Jahre älteren Stronach nicht zugestimmt und ihn nur flüchtig gekannt. Stronachs Verteidigerin Leora Shamesh befragte die Frau zu ihrer Erinnerung an die Daten, Orte und Details ihrer Aussage sowie zur Vorbereitung auf den Prozess. Sie wies auf Unstimmigkeiten hin und deutete an, dass ihre Aussage „beeinflusst“ worden sei. Am heutigen Freitag soll die Befragung fortgesetzt werden.