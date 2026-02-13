Vorteilswelt
Greenpeace-Analysen

Asbest-Funde weiten sich auf ganzes Burgenland aus

Burgenland
13.02.2026 16:00
Auf den betroffenen Bahnhöfen in Winden am See (Foto) und Breitenbrunn wurde der Schotter von ...
Auf den betroffenen Bahnhöfen in Winden am See (Foto) und Breitenbrunn wurde der Schotter von der ÖBB abgedeckt und soll danach entfernt werden.(Bild: Titz)
Porträt von Carina Fenz
Von Carina Fenz

Nach den neuesten Meldungen von Greenpeace über belastete Standorte im Nordburgenland meldet sich die Taskforce zu Wort: Erste Auswertungen der Messungen zeigen keine Auffälligkeiten, Ergebnisse aus Luftanalysen sollen in der kommenden Wochen folgen. Greenpeace fordert dennoch rasche Maßnahmen.

Was zunächst als regional begrenzter Befund im Südburgenland galt und vereinzelt auch im Mittelburgenland auftauchte, hat sich nun ausgeweitet. Laut Greenpeace ist inzwischen das gesamte Burgenland sowie die benachbarte Oststeiermark von Asbest-Funden betroffen. Untersucht wurden öffentlich zugängliche Bereiche, dort, wo Menschen täglich unterwegs seien. Sechs Stellen ließ Greenpeace analysieren.

Neue Analyse von Greenpeace zeigen, dass auf Bahnsteigen in Breitenbrunn und Winden am See ...
Neue Analyse von Greenpeace zeigen, dass auf Bahnsteigen in Breitenbrunn und Winden am See asbestbelasteter Schotter eingesetzt wurde.(Bild: Greenpeace)

Das Ergebnis: ein mehrheitlicher Asbestanteil von über 50 Prozent. Betroffen sind im Nordburgenland die Bahnhöfe Breitenbrunn und Winden am See, außerdem Bereiche in Hartberg und Neudau. Verwendet wurde das Material als Bankett, Rollsplitt und auf Bahnsteigen. An den beiden Bahnhöfen im Nordburgenland wurden die betroffenen Flächen abgedeckt. Die ÖBB-Infrastruktur habe laut der Umweltorganisation bereits angekündigt, den belasteten Streusplitt in weiterer Folge zu entfernen.

Greenpeace forderte von der burgenländischen und steirischen Landesregierung, nach dem Vorbild der ÖBB ebenso Sofortmaßnahmen zu setzen. Umweltchemiker Herwig Schuster: „Als erster Schritt muss das asbestbelastete Gestein von sensiblen Orten schnellstmöglich entfernt werden. Entscheidend ist außerdem, zu klären, wo dieses Material überall eingesetzt wurde.“

 Weniger problematisch fallen hingegen Funde in zwei steirischen Steinbrüchen aus. In Preg und Lobming lagen die gemessenen Werte unter 0,1 Prozent und damit unter dem Grenzwert für gefährlichen Abfall.

In der kommenden Woche wird die Taskforce erste belastbare Ergebnisse der Luftmessungen im ...
In der kommenden Woche wird die Taskforce erste belastbare Ergebnisse der Luftmessungen im Burgenland veröffentlichen.(Bild: Stadtgemeinde Oberwart)

Das Land Burgenland verweist auf laufende Abklärungen. Asbesthaltiges Gestein allein stelle noch keine Gesundheitsgefährdung dar, entscheidend sei, ob Fasern tatsächlich in die Atemluft gelangen. Erste Auswertungen der Luftmessungen würden keine Auffälligkeiten zeigen, die Werte liegen unter den relevanten Richtwerten, heißt es.

Taskforce will kommende Woche Ergebnisse präsentieren
Auf Nachfrage war zu erfahren, dass man kommende Woche erste belastbare Ergebnisse der Luftmessungen veröffentlichen möchte. Die vom Land eingesetzte Taskforce hat zudem die Überprüfungen in den betroffenen Steinbrüchen abgeschlossen. Die Auswertung der Gesteinsproben würde rund vier Wochen dauern. Danach soll entschieden werden, welche Schritte folgen.

Burgenland
13.02.2026 16:00
