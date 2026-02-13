Asbest-Funde weiten sich auf ganzes Burgenland aus

Das Ergebnis: ein mehrheitlicher Asbestanteil von über 50 Prozent. Betroffen sind im Nordburgenland die Bahnhöfe Breitenbrunn und Winden am See, außerdem Bereiche in Hartberg und Neudau. Verwendet wurde das Material als Bankett, Rollsplitt und auf Bahnsteigen. An den beiden Bahnhöfen im Nordburgenland wurden die betroffenen Flächen abgedeckt. Die ÖBB-Infrastruktur habe laut der Umweltorganisation bereits angekündigt, den belasteten Streusplitt in weiterer Folge zu entfernen.