LIVE: Starke Fahrt! Janine Flock liegt in Führung

Olympia
13.02.2026 16:13
Janine Flock
Janine Flock(Bild: AFP/STEFANO RELLANDINI)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Skeleton-Ass Janine Flock kämpft bei den Olympischen Spielen um eine Medaille. Wir berichten live (Ticker unten).

Hier der Liveticker:

Janine Flock unternimmt heute und Samstag (18 Uhr) in Cortina den vierten Versuch, eine Olympiamedaille im Skeleton zu gewinnen. Mit Platz neun 2014, vier 2018 und zehn 2022 hat die 36-jährige Tirolerin bisher angeschrieben. Den bittersten Moment erlebte sie vor acht Jahren in Pyeongchang, als sie nach drei Läufen in Führung gelegen war, den vierten verpatzte und um zwei Hundertstel auch an Bronze vorbeischrammte.

Sie habe im Training aber ein paar Läufe gebraucht, die Bausteine zusammenzusetzen und sich die Linie zu erarbeiten, erzählte Flock über die neue olympische Bahn. Als sie begann, auf ihr Gefühl zu hören, machte es „Klick“ und der „Spaß“ stellte sich ein. In den sechs Trainingsläufen war sie je einmal Erste, Zweite, Dritte. Die Britinnen Tabitha Stoecker und Freya Tarbit, die Deutsche Jacqueline Pfeifer und die belgische Weltcup-Gesamtsiegerin Kim Meylemans, die im Training wohl noch nicht alle Karten aufdeckte, zählen wie Flock zu den Medaillenanwärterinnen.

Olympia
13.02.2026 16:13
