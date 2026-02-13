LIVE: Starke Fahrt! Janine Flock liegt in Führung

Sie habe im Training aber ein paar Läufe gebraucht, die Bausteine zusammenzusetzen und sich die Linie zu erarbeiten, erzählte Flock über die neue olympische Bahn. Als sie begann, auf ihr Gefühl zu hören, machte es „Klick“ und der „Spaß“ stellte sich ein. In den sechs Trainingsläufen war sie je einmal Erste, Zweite, Dritte. Die Britinnen Tabitha Stoecker und Freya Tarbit, die Deutsche Jacqueline Pfeifer und die belgische Weltcup-Gesamtsiegerin Kim Meylemans, die im Training wohl noch nicht alle Karten aufdeckte, zählen wie Flock zu den Medaillenanwärterinnen.