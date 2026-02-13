Salzburg Museum gibt Raubkunstwerk zurück
Während NS-Zeit
Das Salzburg Museum hat ein Objekt aus der Sammlung Louis Rothschild zurückgegeben. Der um 1600 vermutlich in Oberitalien gefertigte Rundschild konnte als Raubkunst identifiziert werden.
Jahrelang wurde recherchiert, wie das Salzburg Museum mitteilte. Inzwischen konnte das Rundschild an eine Vertrauensperson der Erben übergeben werden. Der Bankier und Unternehmer Louis Rothschild ist 1882 in Wien geboren. Der Kunstsammler wurde als Jude während der NS-Zeit verfolgt und enteignet.
Die Gestapo verhaftete ihn am Tag der Machtübernahme in Österreich. Sein kompletter Besitz, darunter auch seine Kunstsammlung, wurde eingezogen.
