Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Alles zu Olympia 2026 auf einen Blick
Zum Special
MedaillenGold MedalSilver MedalBronze MedalTotal Medals
Zeitplan Ergebnisse

Rugby in Österreich

Abenteuer Extraliga: Donau misst sich mit Profis

Sport-Mix
13.02.2026 15:28
Donau-Kapitän Robert Schneider führt die Piraten wie gewohnt an.
Donau-Kapitän Robert Schneider führt die Piraten wie gewohnt an.(Bild: SEPA Media)
Porträt von Clemens Zavarsky
Von Clemens Zavarsky

Die Donau-Piraten im Haifischbecken der Profis! Rekordmeister Donau Wien schreibt Rugby-Geschichte und startet erstmals in Tschechiens Extraliga – gegen internationale Halbprofis und Legionäre. Ein Heimspiel (Samstag, 14.30 Uhr) mit Signalwirkung für ganz Österreich. 

0 Kommentare

Ein historischer Tag im heimischen Rugby-Sport. Der österreichische Rekordmeister Rugby Donau Wien bestreitet erstmals ein Meisterschaftsspiel in der tschechischen Extraliga Rugby – und das vor heimischem Publikum gegen den traditionsreichen JIMI RC Vyškov (14 Uhr, Donau Sportpark, Meiereistraße 20, 1020 Wien). Damit wagt Donau bewusst den Schritt in eine der stärksten Amateurligen Mittel- und Osteuropas. „Auf diesem Niveau hat noch keine österreichische Mannschaft Rugby gespielt“, ist Coach Sebastian Freydell stolz.

Die Extraliga gilt als hochklassig und physisch extrem anspruchsvoll. Mehrere Teams verstärken sich punktuell mit Profi- und Halbprofispielern, häufig aus Südafrika, Georgien oder von den Pazifik-Inseln, was das Niveau zusätzlich hebt. In Österreich tummeln sich weiter echte Amateure, die für die Anreise meist noch einen kleinen Obulus für einen gemieteten Reisebus selbst aufbringen müssen.

Max Schwab ist kämpferisches Vorbild bei Donau Wien.
Max Schwab ist kämpferisches Vorbild bei Donau Wien.(Bild: SEPA Media)

 Rugby hat in Tschechien zudem eine lange Tradition, die bis in die 1920er Jahre zurückreicht. Geprägt wurde sie maßgeblich vom Schriftsteller Ondřej Sekora, der das Spiel aus Frankreich ins Land brachte.

Mit JIMI RC Vyškov gastiert ein echtes Kraftzentrum außerhalb Prags in Wien. Der Klub ist bekannt für seine leidenschaftlichen Fans, seine physische Spielweise und eine intensive Spielkultur. In Tschechien locken Extraliga-Spiele – insbesondere Derbys in Prag oder Begegnungen in Vyškov – nicht selten mehrere tausend Zuschauer an.

 Rugby genießt dort mediale Aufmerksamkeit: Wöchentlich wird ein Extraliga-Spiel live im staatlichen Fernsehen übertragen – ein deutlicher Kontrast zur Situation in Österreich, wo Rugby selbst in Kurzsportformaten kaum präsent ist.

Auf eine tolle Kulisse im Trendsportpark im Prater hoffen die Donau-Spieler.
Auf eine tolle Kulisse im Trendsportpark im Prater hoffen die Donau-Spieler.(Bild: SEPA Media)

Für Rugby Donau ist dieses Heimspiel mehr als nur ein Ligastart: Es ist ein sportliches Statement, ein historischer Moment und der Beginn eines neuen Kapitels in der Vereinsgeschichte. „Wir tragen heute nicht nur das Donau-Trikot, sondern vertreten den gesamten österreichischen Rugby-Sport auf einem neuen Level“, so Freydell.

Als spezielles Zuckerl spielt im Anschluss die österreichische Nationalmannschaft gegen eine Auswahl aus Malta (16.30 Uhr).

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Sport-Mix
13.02.2026 15:28
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Schock in Tirol: Mutter tötet Sohn und sich selbst
167.272 mal gelesen
In diesem Haus wurden die Leichen entdeckt.
Adabei Österreich
Geplatzte Roben, irres Gedränge & Liebes-Outings
166.867 mal gelesen
Olympia
GOLD! Rot-weiß-rote Sensation in Team-Kombi
162.667 mal gelesen
Katharina Huber (re.) und Arianne Rädler jubeln über die Goldene.
Salzburg
Salzburger erschoss Einbrecher: Mordanklage!
1396 mal kommentiert
Der Tatort in Salzburg-Gnigl: In diesem Wohnhaus passierte es. 
Innenpolitik
Kern zieht gegen SPÖ-Chef Babler zurück!
1270 mal kommentiert
Innenpolitik
Die letzte Hoffnung, die der SPÖ nun noch bleibt
975 mal kommentiert
Christian Kern bei der Präsentation seines „Plan A“ im Jahr 2017
Mehr Sport-Mix
Rugby in Österreich
Abenteuer Extraliga: Donau misst sich mit Profis
Olympia-Studio:
Feierlaune – Medaillen, Partys und Champagner!
Krone Plus Logo
Rennen in Wüste
Valentinstag steigt mit Kakteen statt mit Rosen
Spekatkel am 11. April
Tyson Fury: Ort für Comeback-Kampf steht fest!
Krone Plus Logo
Rekordler Gruen
„Ein Marathon ist zu fast 80 Prozent mental“

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf