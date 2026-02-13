Abenteuer Extraliga: Donau misst sich mit Profis

Die Extraliga gilt als hochklassig und physisch extrem anspruchsvoll. Mehrere Teams verstärken sich punktuell mit Profi- und Halbprofispielern, häufig aus Südafrika, Georgien oder von den Pazifik-Inseln, was das Niveau zusätzlich hebt. In Österreich tummeln sich weiter echte Amateure, die für die Anreise meist noch einen kleinen Obulus für einen gemieteten Reisebus selbst aufbringen müssen.