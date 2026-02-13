Feuerwehr rettet Eisbärmama und Sohn aus Becken

Eisbärmutter Nuka und ihr einjähriger Sohn Mika saßen am Donnerstag im Tauchbecken ihrer Anlage fest. Am Morgen war der Wasserstand im Becken so niedrig gewesen, dass die Tiere nicht aus eigener Kraft herauskamen, heißt es vom Zoo. Das Wasser stand allerdings noch so hoch, dass die Eisbärin und ihr Nachwuchs darin stehen konnten.