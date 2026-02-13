Paltrow: Ihre gewagten Valentinstag-Geschenkideen

„Extra-kribbeliges Gefühl“

Das günstigste Produkt auf Goop ist ein 16 Dollar teures Fläschchen „intimes“ Gleitgel, das „kühl aufgetragen wird und sich durch Reibung langsam erwärmt – für ein extra-kribbeliges Gefühl“. Ebenfalls im Angebot: ein Set silberner „Sex-Würfel“ für 800 Dollar – beworben als „einfache Möglichkeit, den Date-Abend neu zu erfinden“. Einer der Würfel ist mit französischen Begriffen für sechs verschiedene Körperstellen graviert. Der zweite Würfel steht für sechs verschiedene Aktionen (ebenfalls auf Französisch). Und der dritte ist mit Symbolen graviert – jedes davon repräsentiert ein anderes Sexspielzeug.