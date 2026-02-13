Vorteilswelt
Happy End im Bett

Paltrow: Ihre gewagten Valentinstag-Geschenkideen

Society International
13.02.2026 17:00
(Bild: AP/AP ( via APA) Austria Presse Agentur)
Porträt von Christian Thiele
Von Christian Thiele

Pünktlich zum Valentinstag gibt es auf ihrer Webseite „Goop“ wieder eine besonders freizügige – und teure – Geschenkkollektion. Gwyneth Paltrows Auswahl reicht von einer 12.450 Dollar teuren Halskette bis zu einer ganzen Reihe von „anregenden“ Spielen und Sexspielzeugen.

Die Hollywood-Schönheit präsentiert auf ihrer Lifestyle-Plattform insgesamt 60 Produkte – mit dem Versprechen, es gebe „für jeden etwas Besonderes, egal ob die eigene Liebessprache Schokolade oder Kaschmir, Diamanten oder Dr. Diamond ist“.

Extra-kribbeliges Gefühl“
Das günstigste Produkt auf Goop ist ein 16 Dollar teures Fläschchen „intimes“ Gleitgel, das „kühl aufgetragen wird und sich durch Reibung langsam erwärmt – für ein extra-kribbeliges Gefühl“. Ebenfalls im Angebot: ein Set silberner „Sex-Würfel“ für 800 Dollar – beworben als „einfache Möglichkeit, den Date-Abend neu zu erfinden“. Einer der Würfel ist mit französischen Begriffen für sechs verschiedene Körperstellen graviert. Der zweite Würfel steht für sechs verschiedene Aktionen (ebenfalls auf Französisch). Und der dritte ist mit Symbolen graviert – jedes davon repräsentiert ein anderes Sexspielzeug.

„Wann und wo auch immer“
Ein wiederaufladbares „We Vibe“-Vibratoren-Duo für 229 Dollar wird als „von Frauen für Paare entworfen“ beschrieben: „Mit einem sanften Druck und anpassbarer Passform sorgt Hug dort für kontinuierliche Stimulation, wo man sie am meisten möchte.“ Ein Vesper-Minivibrator (165 Dollar) aus 24-karätigem Gold kann SIE als Kette um den Hals tragen – zu ihrer Befriedigung „wann und wo auch immer“.

Und ein nicht jugendfreies „Never Have I Ever“-Kartenspiel für „Sleepovers“ (35 Dollar) soll neue Ideen und Stellungen in die Beziehung bringen.

Happy End im Schlafzimmer
Außerdem gibt es ein Fläschchen 55-Dollar teures Sex-Öl von Goop Wellness – gedacht „für Massagen, sexuelle Entdeckungen und spielerische Momente“ – sowie eine Schachtel „Mushroom-Schokolade“, hergestellt „mit einer sorgfältig ausgewählten Mischung aus neun Intimitäts-unterstützenden Inhaltsstoffen“ – die das Happy End im Schlafzimmer garantieren sollen.

Am oberen Ende der Preisskala steht eine 18-karätige Halskette mit Diamant-Herzmedaillon vom New Yorker Luxuslabel Foundrae, die man nach dem Kauf allerdings nicht mehr umtauschen kann.

Society International
13.02.2026 17:00
