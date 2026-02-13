Paltrow: Ihre gewagten Valentinstag-Geschenkideen

Pünktlich zum Valentinstag gibt es auf ihrer Webseite „Goop“ wieder eine besonders freizügige – und teure – Geschenkkollektion. Gwyneth Paltrows Auswahl reicht von einer 12.450 Dollar teuren Halskette bis zu einer ganzen Reihe von „anregenden“ Spielen und Sexspielzeugen.
Die Hollywood-Schönheit präsentiert auf ihrer Lifestyle-Plattform insgesamt 60 Produkte – mit dem Versprechen, es gebe „für jeden etwas Besonderes, egal ob die eigene Liebessprache Schokolade oder Kaschmir, Diamanten oder Dr. Diamond ist“.
„Extra-kribbeliges Gefühl“
Das günstigste Produkt auf Goop ist ein 16 Dollar teures Fläschchen „intimes“ Gleitgel, das „kühl aufgetragen wird und sich durch Reibung langsam erwärmt – für ein extra-kribbeliges Gefühl“. Ebenfalls im Angebot: ein Set silberner „Sex-Würfel“ für 800 Dollar – beworben als „einfache Möglichkeit, den Date-Abend neu zu erfinden“. Einer der Würfel ist mit französischen Begriffen für sechs verschiedene Körperstellen graviert. Der zweite Würfel steht für sechs verschiedene Aktionen (ebenfalls auf Französisch). Und der dritte ist mit Symbolen graviert – jedes davon repräsentiert ein anderes Sexspielzeug.
„Wann und wo auch immer“
Ein wiederaufladbares „We Vibe“-Vibratoren-Duo für 229 Dollar wird als „von Frauen für Paare entworfen“ beschrieben: „Mit einem sanften Druck und anpassbarer Passform sorgt Hug dort für kontinuierliche Stimulation, wo man sie am meisten möchte.“ Ein Vesper-Minivibrator (165 Dollar) aus 24-karätigem Gold kann SIE als Kette um den Hals tragen – zu ihrer Befriedigung „wann und wo auch immer“.
Und ein nicht jugendfreies „Never Have I Ever“-Kartenspiel für „Sleepovers“ (35 Dollar) soll neue Ideen und Stellungen in die Beziehung bringen.
Happy End im Schlafzimmer
Außerdem gibt es ein Fläschchen 55-Dollar teures Sex-Öl von Goop Wellness – gedacht „für Massagen, sexuelle Entdeckungen und spielerische Momente“ – sowie eine Schachtel „Mushroom-Schokolade“, hergestellt „mit einer sorgfältig ausgewählten Mischung aus neun Intimitäts-unterstützenden Inhaltsstoffen“ – die das Happy End im Schlafzimmer garantieren sollen.
Am oberen Ende der Preisskala steht eine 18-karätige Halskette mit Diamant-Herzmedaillon vom New Yorker Luxuslabel Foundrae, die man nach dem Kauf allerdings nicht mehr umtauschen kann.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.