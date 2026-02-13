FPÖ-Politikerin mit Schneeschaufel attackiert

Wetterballon-Bande in Polen geschnappt
Schwer verletzt befindet sich eine FPÖ-Bundespolitikerin aktuell im Krankenhaus. Mit einer Schneeschaufel soll im Zuge einer Auseinandersetzung auf sie und ihr Fahrzeug eingeschlagen worden sein. Krone+ kennt die Hintergründe und die tatverdächtige Person.
Die FPÖ-Politikerin liegt mit einer Gehirnerschütterung, einer beidseitigen Thoraxprellung, einer Prellung des Unterkiefers und einer Rissquetschwunde an der Lippe im Spital, sagt sie zur „Krone“. Was genau sich am frühen Donnerstagnachmittag vor dem Einfamilienhaus abgespielt hat, ermittelt nun die Polizei.
