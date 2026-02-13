Bittere Zeiten für die Schokoladengenießer

Die Österreicher sind Genießer. Im Schnitt geben wir pro Kopf und Nase fast 100 Euro im Jahr für Süßigkeiten aus. 2025 sind die Naschkatzen jedoch auf eine ordentliche Probe gestellt worden. Aufgrund stark gestiegener Rohstoffpreise im Jahr davor, insbesondere bei Kakao (siehe Grafik), sowie anderer Verteuerungen (etwa Energie, Personal), mussten die Hersteller kräftig an der Preisschraube drehen und Konsumenten bis zu 20 Prozent mehr für ihre Schokolade hinblättern. Die Folge: Süsses landet weiterhin im Warenkorb – jedoch mengenmäßig weniger als früher.