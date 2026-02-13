Schüler als unfreiwillige „Models“ für ÖVP-Werbung

Politische Botschaft

Denn in dem Facebook-Beitrag wird nicht etwa über den Besuch der Landeshauptfrau in der Volksschule des Mädchens – der übrigens bereits vor einem halben Jahr stattgefunden hat – berichtet. Vielmehr wird eine politische Botschaft Mikl-Leitners gepusht (siehe Faksimile). „Bei einem solchen Posting ist ja das Bild nicht mehr vom Text zu trennen“, sieht Z. eine Vereinnahmung der Kinder für Parteiwerbung.