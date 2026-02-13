Schüler als unfreiwillige „Models“ für ÖVP-Werbung

Die ÖVP Niederösterreich bringt politische Botschaften ihrer Parteichefin Johanna Mikl-Leitner auch via Social Media unters Wahlvolk. Dabei setzt man auf einprägsame Bilder und knackige Texte. Beim Foto einer Schulklasse ging der Schuss aber nach hinten los ...
Markus Z. traute seinen Augen nicht. Auf der Facebook-Seite von Johanna Mikl-Leitner prangte ein Foto, auf dem die Landeshauptfrau inmitten einer Schülerschar zu sehen ist – darunter auch seine neunjährige Tochter. Gewusst hatte Z. vorab nichts davon, geschweige denn, dass er dafür seine Zustimmung gegeben hätte.
Informatiker empört
„Erst ein Bekannter hat mich auf dieses Posting aufmerksam gemacht“, schildert Z. der „Krone“. Als Informatiker kennt sich Z. mit den einschlägigen Datenschutzbestimmungen aus: „Ich habe die zuständigen Behörden kontaktiert und auch gleich bei der ÖVP Niederösterreich, die diese Seite betreibt, die Löschung des Bildes gefordert.“
Meine neunjährige Tochter fragt mich, wie es sein kann, dass sie keine Fotos von sich im Internet posten soll, die Landeshauptfrau das aber schon macht.
Markus Z., Vater einer betroffenen Volksschülerin
Politische Botschaft
Denn in dem Facebook-Beitrag wird nicht etwa über den Besuch der Landeshauptfrau in der Volksschule des Mädchens – der übrigens bereits vor einem halben Jahr stattgefunden hat – berichtet. Vielmehr wird eine politische Botschaft Mikl-Leitners gepusht (siehe Faksimile). „Bei einem solchen Posting ist ja das Bild nicht mehr vom Text zu trennen“, sieht Z. eine Vereinnahmung der Kinder für Parteiwerbung.
ÖVP: „Bitterer Fehler“
Bei der ÖVP gibt man sich zerknirscht: „Da ist ein bitterer Fehler passiert.“ Irrtümlich sei man davon ausgegangen, dass die Einwilligung der Eltern vorläge. Das Foto wurde jedenfalls sofort entfernt. Eine Entschuldigung traf bei Z. allerdings erst ein, nachdem Medien mit Recherchen begonnen hatten.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.