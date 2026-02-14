Haus gesichert: Spenden retten Familie vor dem Aus

Am Arbeitsmarkt sieht es für Katrin auch nicht besonders gut aus – sie ist zu 60 Prozent behindert, sieht nur eingeschränkt und kann entsprechend nicht Auto fahren. „Es ist irrsinnig schwierig, hier einen Job zu finden, weil ich kaum mobil bin.“ Unglaubliche 30 bis 38 Euro bekommt sie an Unterhalt für die minderjährigen Kinder (alle Unterlagen liegen der „Krone“ vor). Ihre älteste Tochter ist bereits ausgezogen, mitten im Studium und versucht, ihrer Mama unter die Arme zu greifen, wo sie nur kann.