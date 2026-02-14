Vorteilswelt
„Krone“-Leser halfen

Haus gesichert: Spenden retten Familie vor dem Aus

Kärnten
14.02.2026 18:00
Die Unterkärntner Familie darf durch die Hilfe des Vereins „Krone-Leser helfen“ ihr Haus ...
Die Unterkärntner Familie darf durch die Hilfe des Vereins „Krone-Leser helfen“ ihr Haus behalten.(Bild: Familie D., Krone KREATIV)
Porträt von Elisabeth Nachbar
Von Elisabeth Nachbar

Katrin und sieben ihrer acht Kinder standen knapp vor dem Aus: Nachdem der Vater die Familie verlassen hatte, regnete es Rechnungen, Schulden mussten zurückgezahlt werden und das Haus wäre fast zwangsversteigert worden. Der Verein „Krone-Leser helfen“ unterstützt jetzt und sichert das Haus der Großfamilie!

Achtfach-Mutter Katrin war verzweifelt – erst ist ihr Mann mit einer anderen Frau durchgebrannt, dann kam heraus, dass sowohl seine Firma in Konkurs geht als auch das gesamte Geld der Familie weg ist. „Ich habe ursprünglich Jus studiert, wollte dann Richterin werden. Aber nach dem ersten Kind hat mein Mann mich überredet, daheim zu bleiben und mich um die Familie zu kümmern“, erzählt die Unterkärntnerin.

Sieben weitere Kinder folgten, alles Geld floss in den Um- und Ausbau des Elternhauses ihres Mannes. „Wir haben jeden Cent in unser Grundstück und die Kinder gesteckt. Ich war immer sehr sparsam und auf den offenbar gefälschten Kontoauszügen hat auch immer alles gut ausgesehen.“ Regelmäßig beteuerte ihr Mann, dass das Geld fließen würde, das Unternehmen positiv wirtschafte. Bis er vor knapp 1,5 Jahren plötzlich auszog.

„Alle Konten und Sparbücher geleert“
„Natürlich war ich am Boden zerstört. Nicht nur, dass er gehen wollte, er gab auch zu, dass die Firma in Konkurs ist. Alle Konten und Sparbücher hatte er vorher schon geleert“, sagt Katrin. Von heute auf morgen stand die Achtfach-Mutter mit ihren Kindern alleine da. Mit dem AMS-Geld und viel Unterstützung ihrer Eltern versorgt sie mittlerweile die Familie alleine: „Er zahlt keinen Kindesunterhalt und der Vorschuss, den ich bekomme, reicht auf keinen Fall.“

Spenden & Mithelfen

  • Die „Krone“ stellt sich mit dem Verein „Krone-Leser helfen“ schon seit fast 20 Jahren in den Dienst all jener Österreicherinnen und Österreicher, die in schweren Lebenslagen Unterstützung benötigen.
  • Verein „Krone“-Leser helfen
    IBAN AT45 3900 0000 0591 9006
    BIC RZKTAT2K
  • Alle Kärntnerinnen und Kärntner, die aktuell nach Ihre Unterstützung brauchen, finden Sie unter:
    www.kronehilft.at/kaernten
  • Spenden, die das Ziel übersteigen bzw. zwei Monate nach Erscheinen des Artikels einlangen, können für andere Hilfsaktionen genutzt werden.
  • Seit Herbst 2021 sind alle Spenden an den Verein „Krone-Leser helfen” steuerlich absetzbar.

Am Arbeitsmarkt sieht es für Katrin auch nicht besonders gut aus – sie ist zu 60 Prozent behindert, sieht nur eingeschränkt und kann entsprechend nicht Auto fahren. „Es ist irrsinnig schwierig, hier einen Job zu finden, weil ich kaum mobil bin.“ Unglaubliche 30 bis 38 Euro bekommt sie an Unterhalt für die minderjährigen Kinder (alle Unterlagen liegen der „Krone“ vor). Ihre älteste Tochter ist bereits ausgezogen, mitten im Studium und versucht, ihrer Mama unter die Arme zu greifen, wo sie nur kann.

Geschafft, 100.000 Euro aufzubringen
Die Kinder – vom Volksschulalter bis zur Maturantin – und ihre Mama leben in einfachen Verhältnissen. Und doch hielten sie sich über Wasser, bis die Hiobsbotschaft kam: „Die Insolvenzverwaltung hat sich gemeldet. Unser Haus fällt in die Konkursmasse und wir müssen raus“, schildert Katrin. Die einzige Chance wäre, 100.000 Euro aufzubringen und das Grundstück mit dem Einfamilienhaus in der Gemeinde St. Kanzian aus dem Konkurs herauszukaufen.

Leser halfen bei den Nebenkosten
Kaum denkbar für die Unterkärntnerin, ohne finanzielle Rücklagen und nennenswertes Einkommen. Und doch hat sie es mit vielen Einschränkungen und der Hilfe ihrer Eltern geschafft. Fehlten nur noch die Nebenkosten des Kaufes, Bankgebühren und Grundbucheintragungskosten. Genau hier wurde der Verein „Krone Leser helfen“ aktiv. Mit Spenden hat es die Familie geschafft, ihr Haus abzusichern. „Damit ist mir der wohl größte Stein vom Herzen gefallen. Ich bin sehr dankbar, dass meine Kinder ihr Zuhause nicht verlieren!“

Kärnten
14.02.2026 18:00
„Krone“-Leser halfen
Haus gesichert: Spenden retten Familie vor dem Aus
„matcha mood“
Rosa Traum mit Grüntee: Matcha-Lokal eröffnet
Krone Plus Logo
„Harry Potter“ und Co.
Mime Markus Schöttl über Neugier und Berufung
Großes Narrentreiben
Die besten Kostüme beim Faschingsumzug in Villach
Spitzenspiel wartet
Zum Jubiläum ist die Jagd auf den Titel eröffnet
