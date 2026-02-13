Fabasoft machte mehr Umsatz, aber weniger Gewinn

Das oberösterreichische Softwareunternehmen Fabasoft hat in den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres 2025/26 den Umsatz leicht gesteigert, während der Gewinn geringer ausgefallen ist. Die Umsatzerlöse legten gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 0,9 Prozent auf fast 66 Millionen Euro zu.