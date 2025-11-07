Fabasoft schreibt Plus bei Umsatz und Gewinn

Der Fabasoft-Konzern mit Sitz in Linz entwickelt Software-Lösungen und ist vor allem im Bereich elektronischer Akten führend. CEO Helmut Fallmann ist mit dem ersten Halbjahr zufrieden: „In einem wirtschaftlich und geopolitisch herausfordernden Marktumfeld ist es uns gelungen, im ersten Halbjahr sowohl die Umsatzerlöse als auch sämtliche Ertragskennzahlen weiter zu steigern.“ Im weiteren Geschäftsjahr will man neben Forschung und Entwicklung auch in Marketing, Vertrieb und Kundenerfolgsmanagement investieren.