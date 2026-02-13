24-Jähriger krachte mit Pkw gegen Tunnelwand

Einsatzkräfte rasch vor Ort

Der Lenker konnte sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien und wurde umgehend von Einsatzkräften des Roten Kreuzes sowie einem Notarzt betreut. Nach der Erstversorgung wurde er zur weiteren medizinischen Abklärung ins LKH Feldkirch gebracht. Ein durchgeführter Alkotest verlief negativ.