Unfall im Ambergtunnel

24-Jähriger krachte mit Pkw gegen Tunnelwand

Chronik
13.02.2026 08:01
Das Unfallfahrzeug endete als Totalschaden.
Das Unfallfahrzeug endete als Totalschaden.

Bei einem Verkehrsunfall im Ambergtunnel in Vorarlberg wurde in der Nacht auf Freitag ein 24-jähriger Fahrzeuglenker verletzt. Der Tunnel musste mehrere Stunden für den Verkehr gesperrt werden.

0 Kommentare


Der Vorfall ereignete sich gegen 23.10 Uhr mitten im Ambergtunnel, wo ein 24-jähriger Mann mit seinem Pkw auf der Rheintalautobahn in Richtung Deutschland unterwegs war. Plötzlich geriet das Fahrzeug von der Überholspur auf die Normalspur und krachte in den Aufprallschutz.

In der Folge wurde der Wagen gegen die Tunnelwand geschleudert und kam schließlich in der Fahrbahnmitte zum Stillstand.

Die Tunnelwand zeugt von der Wucht des Aufpralls.
Die Tunnelwand zeugt von der Wucht des Aufpralls.

Einsatzkräfte rasch vor Ort
Der Lenker konnte sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien und wurde umgehend von Einsatzkräften des Roten Kreuzes sowie einem Notarzt betreut. Nach der Erstversorgung wurde er zur weiteren medizinischen Abklärung ins LKH Feldkirch gebracht. Ein durchgeführter Alkotest verlief negativ.

Der Tunnel blieb von 23.10 Uhr bis 1 Uhr für den Verkehr gesperrt, ebenso einige Auffahrten in der Nähe. Nach Abschluss der Reinigungsarbeiten konnte der Tunnel mit einer Geschwindigkeitsbeschränkung von 80 km/h wieder freigegeben werden.

Der Tunnel musste für fast zwei Stunden gesperrt werden.
Der Tunnel musste für fast zwei Stunden gesperrt werden.

Immenser Sachschaden
Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Auch die Tunnelinfrastruktur, einschließlich Tunnelwand, Anprallschutz und Leiteinrichtungen, ist in Mitleidenschaft gezogen worden, wobei der Schaden noch nicht beziffert werden kann.

Chronik
13.02.2026 08:01
