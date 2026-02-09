Durch Steuerhinterziehung Luxusleben finanziert

Er lebte auf großem Fuß, doch das Geld für Luxusurlaube und schicke Restaurantbesuche soll durch Steuerhinterziehung erwirtschaftet worden sein. Doch das Finanzamt kam einem oberösterreichischen Baustoffhändler auf die Schliche.
Über Jahre soll der Inhaber eines oberösterreichischen Großbetriebs für Baustoffhandel systematisch Steuern hinterzogen haben. Ihm wird vorgeworfen, durch ein raffiniertes Firmenkonstrukt auf Zypern Gewinne verschleiert und private Ausgaben als Betriebskosten getarnt zu haben.
Firmenkonstrukt gegründet
Er gründete 2019 mehrere Gesellschaften in Zypern und soll so Gewinne, die in Österreich erwirtschaftet wurden, ins Ausland transferiert haben. Lieferanten aus dem Ausland wurden angewiesen, einen Teil ihrer Umsätze an eine zypriotische Limited zu überweisen. Im Gegenzug stellte ein Mitarbeiter in Zypern Scheinrechnungen für nie erbrachte Leistungen wie Qualitätskontrollen, Messebesuche oder Marktforschung aus.
Gewinne künstlich geschmälert
Die so entstandenen Mehrkosten wurden dem österreichischen Unternehmen durch überhöhte Rechnungen wieder in Rechnung gestellt, um den Gewinn in Österreich künstlich zu schmälern. Die auf Zypern verbuchten Scheingewinne flossen über eine zwischengeschaltete Personengesellschaft steuerfrei nach Österreich zurück.
Luxuriöser Lebensstil
Doch damit nicht genug: Der Unternehmer finanzierte über die Konten der zypriotischen Firma seinen extravaganten Lebensstil. Jährlich gab er so rund 100.000 Euro für Privaturlaube, Restaurantbesuche, Tennis und Golf aus. Der Unternehmer ist nur teilweise geständig. Ihm drohen nun ein Finanzstrafverfahren und eine mögliche Geldstrafe in doppelter Höhe des hinterzogenen Betrags.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.