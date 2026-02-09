Durch Steuerhinterziehung Luxusleben finanziert

Firmenkonstrukt gegründet

Er gründete 2019 mehrere Gesellschaften in Zypern und soll so Gewinne, die in Österreich erwirtschaftet wurden, ins Ausland transferiert haben. Lieferanten aus dem Ausland wurden angewiesen, einen Teil ihrer Umsätze an eine zypriotische Limited zu überweisen. Im Gegenzug stellte ein Mitarbeiter in Zypern Scheinrechnungen für nie erbrachte Leistungen wie Qualitätskontrollen, Messebesuche oder Marktforschung aus.