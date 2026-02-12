Jahrestag: Für Kickl war ÖVP-FPÖ-Aus „goldrichtig“

„Würde es immer wieder so machen“

Heute, ein Jahr später, meldet sich der FPÖ-Chef auf dem eigenen Parteiradiosender zu Wort und zieht Bilanz: Kickl bezeichnete das Nationalratsergebnis als klaren „Wählerauftrag zur Veränderung“ und eine „gigantische Machtverschiebung“. Ziel sei ein grundlegender Kurswechsel gewesen. Der ÖVP warf er vor, kein Interesse an echter Veränderung gehabt zu haben und Fehler nicht benennen zu wollen. Man habe versucht, ihn mit der „Kanzler-Karotte“ zu locken, „aber ich bin aus einem ganz anderen Holz geschnitzt“, so Kickl. Die damalige Entscheidung, die Koalitionsgespräche platzen zu lassen, bezeichnete er als „goldrichtig. Wir sind uns treu geblieben und ich würde es immer wieder so machen“ – die aktuelle Lage bestätige ihn darin. Rückblickend gehe es ihm mit der Entscheidung also „ganz gut“. Faule Kompromisse zur Machtsicherung lehne er ab.